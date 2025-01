Lewis Katz School of Medicine at Temple University

L’intoxication alimentaire à staphylocoque est due à l’ingestion d’aliments contaminés par des toxines produites par certains types de staphylocoques, qui provoquent une diarrhée et des vomissements.

Ce trouble peut être causé par les toxines produites par la bactérie Staphylococcus aureus .

Les toxines sont présentes dans les aliments contaminés.

Les symptômes habituels comprennent des nausées et des vomissements sévères qui apparaissent environ 30 minutes à 8 heures après l’ingestion de l’aliment contaminé.

Le diagnostic repose généralement sur les symptômes de la personne.

Le traitement implique généralement de boire beaucoup.

La meilleure manière d’empêcher toute intoxication alimentaire est de préparer soigneusement les aliments.

Les aliments peuvent être contaminés lorsque les personnes porteuses de la bactérie Staphylococcus aureus sur la peau ne se lavent pas correctement les mains avant de toucher les aliments. Si les aliments sont laissés à température ambiante ou ne sont pas suffisamment cuits, les bactéries peuvent se multiplier et produire des toxines. L’intoxication alimentaire staphylococcique n’est pas due à l’ingestion de bactéries, mais plutôt à l’ingestion de toxines fabriquées par les bactéries présentes dans l’aliment contaminé. Les préparations à base de crème (par ex., les pâtisseries), le lait, la viande et le poisson constituent les aliments le plus souvent contaminés.

Malgré la contamination, de nombreux aliments ont un goût normal et une odeur normale.

L’intoxication alimentaire staphylococcique n’est pas contagieuse. Il faut ingérer les toxines pour tomber malade.

L’intoxication alimentaire staphylococcique est un type de gastro-entérite (inflammation de la muqueuse de l’estomac, de l’intestin grêle et du côlon).

Les staphylocoques peuvent également infecter de nombreuses parties du corps, en particulier la peau (voir Infections à Staphylococcus aureus).

Symptômes de l’intoxication alimentaire à staphylocoque Les symptômes de l’intoxication alimentaire staphylococcique se manifestent en général soudainement avec des nausées et des vomissements sévères qui apparaissent environ 30 minutes à 8 heures après l’ingestion de l’aliment contaminé. Parmi les autres symptômes figurent des douleurs abdominales proches de crampes, une diarrhée, et parfois de la fièvre et des maux de tête. Des pertes importantes d’eau et d’électrolytes peuvent entraîner une asthénie et une hypotension artérielle importante (choc). Les symptômes durent en général environ un jour, et la guérison est le plus souvent complète. Parfois, l’intoxication alimentaire à staphylocoque est mortelle, surtout chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les patients affaiblis par des maladies chroniques, par exemple.

Diagnostic d’une intoxication alimentaire à staphylocoque Examen clinique

Parfois, analyses de laboratoire des aliments Les symptômes sont généralement suffisants pour que le médecin diagnostique une intoxication alimentaire staphylococcique. Un diagnostic d’intoxication alimentaire staphylococcique peut être suspecté quand d’autres sujets qui ont consommé le même aliment présentent les mêmes symptômes, ou lorsque la maladie peut être attribuée à une seule source de contamination. Pour confirmer le diagnostic, le staphylocoque doit être identifié dans l’aliment suspect par le laboratoire, mais cette analyse n’est généralement pas effectuée, car les résultats ne changent pas le traitement. Bactéries staphylocoques Image Image publiée avec l’aimable autorisation de Thomas Boyce, MD.

Traitement de l’intoxication alimentaire à staphylocoque Liquides

Parfois, médicaments pour contrôler les nausées et les vomissements

Parfois, administration de liquides par voie intraveineuse Le traitement de l’intoxication alimentaire staphylococcique se limite en général à l’absorption d’une quantité adéquate de boissons. Le médecin peut prescrire aux adultes un médicament antinauséeux, sous forme d’injections ou de suppositoires, pour contrôler les nausées et les vomissements sévères. Parfois, les pertes hydriques sont si importantes que des solutés doivent être administrés par voie intraveineuse. Aucun traitement antibiotique n’est administré.