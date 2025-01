Gastro-entérite médicamenteuse et gastro-entérite chimique

Des nausées, des vomissements et une diarrhée sont les effets secondaires fréquents de nombreux médicaments et drogues. Les éléments déclencheurs incluent :

Antiacides contenant du magnésium comme ingrédient principal

Antibiotiques

Médicaments de chimiothérapie

Immunothérapie

Radiothérapie

Colchicine (pour la goutte)

Digoxine (généralement utilisée pour l’insuffisance cardiaque ou certains rythmes cardiaques irréguliers)

Médicaments utilisés pour traiter les vers parasites internes

Laxatifs

Le recours aux antibiotiques peut aussi provoquer une diarrhée à Clostridioides difficile.

L’abus de laxatifs peut provoquer une faiblesse musculaire, des vomissements, une diarrhée, la perte d’électrolytes et d’autres troubles.

Il peut être difficile de reconnaître qu’un médicament ou une drogue est à l’origine d’une gastro-entérite. Dans les cas peu sévères, on arrête la prise du médicament ou de la drogue et on le reprend ultérieurement. Si les symptômes s’atténuent lorsque la personne cesse la prise du médicament ou de la drogue, puis recommencent quand il le reprend, le médicament ou la drogue est probablement la cause des symptômes gastro-intestinaux. Dans les gastro-entérites sévères, le médecin peut arrêter définitivement l’administration du médicament ou de la drogue en cause.