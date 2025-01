Gastro-entérite à norovirus

Lavage des mains

Éviter les aliments et les boissons à haut risque

Les bonnes habitudes d’hygiène sont importantes en permanence, pas seulement en cas d’épidémie de gastro-entérite.

Dans la mesure où la plupart des infections à norovirus sont transmises par le contact entre individus, principalement par le contact direct ou indirect avec des selles infectées, le moyen de prévention le plus efficace demeure le lavage minutieux des mains avec de l’eau et du savon après une émission de selles. En l’absence d’eau propre et de savon, il faut utiliser un désinfectant antibactérien pour les mains.

Afin de prévenir les infections d’origine alimentaire, il convient de se laver les mains avant de toucher les aliments, de laver les couteaux et les planches à découper utilisés pour couper de la viande crue avant de les utiliser pour tout autre aliment, de bien cuire la viande et les œufs et de réfrigérer rapidement les restes après cuisson. On ne doit consommer que des produits laitiers et du jus de pomme pasteurisés.

Les voyageurs doivent essayer d’éviter les aliments et boissons à risque élevé, comme ceux vendus par les marchands ambulants.

Afin de prévenir toute maladie liée aux loisirs aquatiques, les personnes ne doivent pas nager si elles ont la diarrhée. Les nourrissons et les tout-petits doivent être régulièrement changés dans une salle de bains et non à proximité d’un point d’eau. Les nageurs doivent éviter d’avaler de l’eau lorsqu’ils nagent.

Hygiène des mains Image

Pour la prévention chez l’enfant, les soignants doivent se laver les mains minutieusement avec de l’eau et du savon avant de préparer les biberons des nourrissons recevant un allaitement artificiel. Ils doivent aussi se laver les mains après avoir changé les couches du nourrisson. La zone où l’on change les couches des nourrissons doit être désinfectée à l’aide d’une solution domestique javellisée fraîchement préparée (¼ de tasse d’eau de Javel diluée dans 3,79 litres d’eau).

Les enfants souffrant de diarrhée ne doivent pas retourner à la crèche tant que leurs symptômes n’ont pas disparu.