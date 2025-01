Consommation de liquides

Parfois, administration de liquides par voie intraveineuse

Parfois, antibiotiques

Généralement, le seul traitement nécessaire en cas de gastro-entérite à E. coli est de se reposer et de boire une quantité suffisante de liquide.

Si la diarrhée persiste ou si la personne se déshydrate sévèrement, des liquides et des électrolytes sont administrés par voie intraveineuse.

Les enfants peuvent se déshydrater rapidement, ils doivent donc recevoir des liquides contenant des sels et du sucre dans des proportions adéquates. Tous les solutés disponibles dans le commerce et conçus pour compenser les pertes d’eau et d’électrolytes (appelés solutés de réhydratation buvables) peuvent convenir. Les boissons gazeuses, le thé, les boissons destinées aux sportifs ou contenant de la caféine, ainsi que les jus de fruits sont à exclure. Si l’enfant est allaité au sein, l’allaitement doit se poursuivre.

Le médecin peut prescrire un médicament pour contrôler la diarrhée, tel que le diphénoxylate, ou conseiller à la personne d’utiliser un médicament en vente libre, tel que le lopéramide. Ces médicaments (antidiarrhéiques) sont généralement sans danger pour les adultes souffrant de diarrhée aqueuse. Ces médicaments ne doivent pas être administrés aux enfants de moins de 18 ans présentant une diarrhée aiguë. Les antidiarrhéiques ne sont pas non plus administrés aux personnes qui ont récemment pris des antibiotiques, qui présentent une diarrhée sanglante, qui ont de faibles quantités de sang dans les selles invisibles à l’œil nu, ou qui souffrent de diarrhée et de fièvre.

Les antibiotiques ne sont pas administrés pour une colite hémorragique causée par la souche E. coli O157:H7 parce qu’ils ne diminuent pas les symptômes, ils n’empêchent pas la propagation de l’infection, et augmentent en fait le risque de développer un syndrome hémolytique et urémique. Des antibiotiques peuvent cependant être administrés aux personnes souffrant de diarrhée causée par les autres sous-types d’E. coli. Par exemple, des antibiotiques sont administrés aux personnes souffrant de diarrhée causée par E. coli entéro-toxinogène, qui est la cause la plus fréquente de diarrhée du voyageur. Cependant, les médecins ne connaissent pas la cause de la diarrhée tant que les résultats des analyses de selles ne sont pas disponibles, généralement après le premier examen médical. Par conséquent, ils estiment le risque de gastro-entérite à E. coli d’une personne lorsqu’ils décident de prescrire ou non des antibiotiques avant que les résultats des analyses ne soient disponibles.

La colite hémorragique finit par disparaître spontanément. Toutefois, les personnes qui développent des complications comme un syndrome hémolytique et urémique peuvent nécessiter des soins intensifs à l’hôpital et une dialyse rénale, ainsi que d’autres traitements spécifiques.