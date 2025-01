Lewis Katz School of Medicine at Temple University

La mesure de l’impédance est un type d’examen utilisant une sonde qui gonfle un ballonnet à l’intérieur de l’œsophage et mesure la pression qu’il faut pour atteindre un certain volume. Un œsophage plus raide ou plus souple que la normale peut indiquer la présence d’un trouble.

Avant l’examen, la personne ne doit ni manger ni boire pendant 4 heures.

Pour cet examen, les médecins introduisent un tube fin en plastique (cathéter) dans le nez de la personne jusqu’à l’œsophage (le tube creux qui relie la gorge à l’estomac). Le tube est couvert d’un ballonnet rempli d’eau salée (solution saline). Le ballonnet est utilisé pour mesurer la surface à l’intérieur d’une partie du tube digestif, comme l’œsophage, ainsi que la pression à l’intérieur de cette zone. Lorsque le ballonnet est gonflé, les capteurs situés le long du ballonnet mesurent la pression et le diamètre de l’œsophage. Des fils reliés aux capteurs transmettent les données à un enregistreur porté par le patient. Les mesures de la pression et les données ainsi recueillies aident les médecins à mieux évaluer les personnes qui ont des problèmes de tube digestif, comme des troubles de la déglutition. Une mesure de l’impédance peut également être réalisée pour détecter tout liquide entrant dans l’œsophage en provenance de l’estomac, quelle que soit son acidité, de cette manière les médecins peuvent mesurer les reflux acides (à l’aide de moniteurs de pH) et non acides dans l’œsophage.

Parfois, la mesure de l’impédance est combinée avec la manométrie, un autre examen qui mesure la pression.

La mesure de l’impédance est utilisée pour diagnostiquer une variété de troubles gastro-intestinaux, en particulier dans l’œsophage. Par exemple, ce test peut être utilisé pour évaluer les problèmes au niveau des nerfs qui contrôlent les contractions rythmiques de l’œsophage (achalasie), évaluer une maladie inflammatoire dans laquelle la paroi de l’œsophage se remplit de nombreux globules blancs (œsophagite à éosinophiles) et parfois, évaluer le reflux du contenu gastrique dans l’œsophage (reflux gastro-œsophagien [RGO]). Il peut fournir aux médecins des informations diagnostiques utiles si aucun diagnostic ne peut être posé par le biais de la manométrie ou si la personne ne peut pas tolérer la manométrie.

De plus, une mesure de l’impédance est parfois réalisée pendant et après le traitement d’un trouble digestif. Par exemple, une personne traitée pour une achalasie (par intervention chirurgicale, par exemple) refait le test, car il peut déterminer si le traitement est efficace et il peut aider les médecins à décider du traitement supplémentaire nécessaire. Ce test peut également être réalisé chez des personnes ayant fait l’objet d’une chirurgie bariatrique ou d’une chirurgie pour traiter le reflux (fundoplicature).

Les complications de la mesure de l’impédance sont rares et incluent des lésions du nez, de la gorge ou de l’œsophage.