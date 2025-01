Examens visant à détecter un saignement occulte dans les selles

Pour ce test, un produit chimique appelé guaïac est utilisé pour détecter le sang dans les selles.

Le médecin peut obtenir un échantillon de selles pour ce test au cours d’un toucher rectal en utilisant un doigt ganté. L’échantillon est placé sur une feuille de papier-filtre imprégnée de guaïac. Un second produit chimique liquide (peroxydase) est ajouté et l’échantillon change de couleur en présence de sang.

De préférence, le patient peut apporter chez lui un kit contenant le papier-filtre imbibé. La personne prélève des échantillons de selles issues de trois défécations différentes sur le papier-filtre, qui est ensuite renvoyé au médecin pour analyse.

Si on constate la présence de sang, d’autres examens seront nécessaires pour en déterminer l’origine.

Avant d’effectuer ce test, on pourra demander à la personne d’éviter certains aliments (comme la viande rouge et les légumes crucifères) et de limiter son apport en vitamine C à moins de 250 milligrammes par jour pendant les 3 jours précédant le test et pendant le test.