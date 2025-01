Lewis Katz School of Medicine at Temple University

Antécédents médicaux et examen clinique pour les troubles digestifs

Le médecin peut en général détecter l’éventuelle présence d’un trouble digestif en se basant sur les antécédents médicaux et l’examen clinique. Il choisit ensuite les procédures appropriées pour confirmer le diagnostic, préciser l’étendue et la gravité du trouble et mettre en place un traitement.

Antécédents médicaux Le médecin identifie les symptômes en interrogeant une personne pour obtenir les antécédents médicaux et en posant des questions spécifiques pour obtenir des informations supplémentaires. Par exemple, à une personne qui présente une douleur abdominale, le médecin peut d’abord demander : « comment la douleur se traduit-elle ? » D’autres questions peuvent suivre, comme « la douleur s’améliore-t-elle après avoir mangé ? » ou « la douleur s’aggrave-t-elle en cas de mouvement ? »

Examen clinique Tout d’abord, le médecin observe l’abdomen sous différents angles, à la recherche d’un gonflement (distension) de la paroi abdominale qui pourrait être associé à une masse anormale ou à la dilatation d’un organe. Le stéthoscope est souvent posé sur l’abdomen afin d’écouter les bruits qui accompagnent normalement la progression du contenu intestinal, et de rechercher d’éventuels bruits anormaux. La palpation permet de rechercher d’éventuelles zones douloureuses, des masses anormales ou des organes volumineux. La douleur provoquée par une légère pression exercée sur l’abdomen, et qui augmente lorsque la pression est relâchée (sensibilité au rebond), peut indiquer une inflammation et parfois une infection de la muqueuse de la cavité abdominale (péritonite). Si la personne présente certains symptômes, l’anus et le rectum sont examinés par un toucher rectal avec un doigt ganté et on peut parfois examiner un petit échantillon de selles à la recherche de sang occulte (voir Examens visant à détecter un saignement occulte dans les selles). Chez les femmes, un toucher vaginal aide souvent à différencier les troubles digestifs des troubles gynécologiques.