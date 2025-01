Tour de taille

Mesure de la tension artérielle

Analyses de sang pour mesurer les taux de glucides et de lipides à jeun

Le tour de taille doit être mesuré chez tout le monde, parce que même les personnes qui ne sont pas en surpoids et qui semblent minces peuvent stocker un excès de graisse dans l’abdomen. Plus le tour de taille est grand, plus le risque de syndrome métabolique est élevé, avec son cortège de complications. Le tour de taille associé à une augmentation du risque de complications dues à l’obésité varie selon l’origine ethnique et le sexe.

Si le tour de taille est élevé, les médecins doivent mesurer la tension artérielle et les taux de sucre et de lipides à jeun. Les taux de sucre et de lipides sont souvent anormaux.

Le syndrome métabolique a de nombreuses définitions, mais il est le plus souvent diagnostiqué quand le tour de taille est supérieur ou égal à 102 cm chez les hommes ou 88 centimètres chez les femmes (ce qui indique un excès de graisse dans l’abdomen) et quand les personnes suivent ou ont suivi un traitement pour au moins deux des problèmes suivants :