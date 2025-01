University of Arkansas for Medical Sciences

Un excès de zinc survient lorsque l’organisme a trop de zinc minéral.

Le zinc est largement distribué dans l’organisme, il se retrouve dans les os, les dents, les cheveux, la peau, le foie, les muscles, les globules blancs et les testicules. C’est un constituant de plus de 100 enzymes, dont celles de la synthèse de l’ARN (acide ribonucléique) et de l’ADN (acide désoxyribonucléique).

Le taux de zinc dans l’organisme dépend de la quantité de zinc consommée dans l’alimentation. Le zinc est nécessaire à la santé de la peau, à la cicatrisation des plaies et à la croissance.

Il est rare que les personnes consomment trop de zinc. L’excès de zinc résulte en général de la consommation de boissons ou d’aliments acides conservés dans des récipients en zinc (galvanisés). Dans certaines industries, l’inhalation de fumées d’oxyde de zinc peut entraîner un excès de zinc.

Les personnes qui consomment trop de zinc peuvent présenter des nausées, des vomissements et une diarrhée. L’inhalation de fumées d’oxyde de zinc peut causer une respiration rapide, des sueurs, de la fièvre, des douleurs musculaires et un goût métallique en bouche, un trouble appelé fièvre des métaux. La consommation excessive de zinc pendant une longue période peut réduire l’absorption du cuivre, causer une anémie et affaiblir le système immunitaire.

Diagnostic de l’excès de zinc Examen clinique Les médecins suspectent un excès de zinc en s’appuyant sur les symptômes et les antécédents des personnes.