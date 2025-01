Excès de fluor

University of Arkansas for Medical Sciences

La consommation excessive de fluor, le plus souvent en buvant de l’eau ayant un taux de fluor élevé ou en prenant des compléments de fluor, peut provoquer une fluorose, qui affecte les dents et les os.

(Voir aussi Présentation des minéraux.)

Dans l’organisme, l’essentiel du fluorure se trouve dans les os et les dents. Le fluorure est nécessaire à la formation et à la santé des os et des dents.

Les personnes qui vivent dans des régions où l’eau potable est naturellement riche en fluorure peuvent consommer une quantité trop importante de fluorure, ce qui entraîne une pathologie appelée fluorose. Les enfants qui prennent une dose élevée de complément de fluor peuvent également développer une fluorose, même s’ils vivent dans une région où l’eau potable ne contient pas de fluor.

Le fluorure s’accumule dans les dents, notamment au niveau des dents permanentes. À la surface de l’émail apparaissent alors des taches blanches irrégulières présentant l’aspect du calcaire. Les taches peuvent devenir jaunes ou marron, donnant une apparence bigarrée à l’émail. Les dents peuvent aussi se piquer en plusieurs points. Ces défauts n’altèrent que l’aspect des dents et peuvent même rendre l’émail encore plus résistant aux caries.

Le fluorure s’accumule également dans les os. Rarement, la consommation excessive de fluorures pendant de longues périodes peut rendre l’os dense mais fragile, entraîner une croissance osseuse anormale (éperons) de la colonne vertébrale et une dégénérescence des ligaments par dépôts de calcium (calcification).

Le diagnostic d’excès de fluorures est basé sur les symptômes. Des analyses de sang pour mesurer le taux de fluor peuvent être disponibles.

Le traitement de l’excès de fluorures consiste à prévenir toute nouvelle accumulation de fluorures en réduisant la consommation de fluorures. Par exemple, les personnes vivant dans les endroits où les concentrations de fluorure dans l’eau sont élevées doivent éviter de boire cette eau et de prendre une supplémentation en fluorures. Il est important de rappeler aux enfants qu’ils ne doivent pas ingérer les dentifrices fluorés.