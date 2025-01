Excès de fer

Fer non héminique : La plupart des aliments et des suppléments de fer contiennent du fer non héminique. Il représente plus de 85 % du fer dans un régime moyen. Cependant, l’organisme absorbe moins de 20 % du fer non héminique consommé. Le fer non héminique est mieux absorbé s’il est consommé en association avec des protéines animales et de la vitamine C.