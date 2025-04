University of Arkansas for Medical Sciences

L’excès de chrome peut être dû à une exposition au chrome sur le lieu de travail.

(Voir aussi Présentation des minéraux.)

Le chrome est nécessaire à l’activité de l’insuline (qui contrôle les taux de sucre sanguin) et participe au métabolisme et au stockage des glucides, des protéines et des lipides.

Les suppléments de chrome ne font pas augmenter la taille ou la force des muscles.

De petites quantités de chrome ingérées par voie orale ne sont pas nocives (toxiques). Sur leur lieu de travail, les personnes peuvent en revanche être exposées à une forme de chrome différente et nocive (toxique). Cette forme provient de la pollution industrielle. Elle peut être irritante pour la peau, les cartilages du nez, les poumons et le tube digestif, et elle peut causer le cancer du poumon.