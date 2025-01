University of Arkansas for Medical Sciences

L’excès d’iode est rare et est provoqué par la consommation excessive d’iode minéral, qui peut parfois affecter la fonction thyroïdienne.

(Voir aussi Présentation des minéraux.)

Le sel de mer contient de l’iode. Une petite quantité d’iode provenant de l’eau de mer entre dans l’atmosphère et, par la pluie, se retrouve dans les eaux souterraines et dans le sol à proximité de la mer.

Dans beaucoup de régions, y compris aux États-Unis, le sel de table est enrichi en iode (sous forme d’iodure) pour s’assurer qu’il est consommé en quantité suffisante.

La consommation excessive d’iode est rare. En général, l’excès résulte de la prise de suppléments d’iode lors du traitement d’une carence sur une longue période. Les personnes vivant près de la mer ingèrent parfois trop d’iode parce qu’elles mangent beaucoup de fruits de mer et d’algues et boivent de l’eau riche en iode, ce qui est notamment répandu dans le nord du Japon.

Une consommation excessive d’iode n’affecte généralement pas la fonction thyroïdienne, mais parfois elle le peut. Cela peut rendre la glande thyroïde hyperactive et lui faire produire un excès d’hormones thyroïdiennes (hyperthyroïdie), particulièrement chez les personnes qui consommaient trop peu d’iode. Cependant, une consommation excessive d’iode peut parfois faire diminuer la production d’hormones thyroïdiennes (causant une hypothyroïdie). Il en résulte une hypertrophie de la glande thyroïde, formant un goitre. (Les goitres peuvent se former quand la glande thyroïde est hypoactive ou hyperactive.)

Si les personnes consomment de très grandes quantités d’iode, elles peuvent se retrouver avec un goût de cuivre en bouche et produire plus de salive. L’iode peut irriter le tube digestif et causer une éruption cutanée.

Diagnostic de l’excès d’iode Analyses de sang

Examens d’imagerie Les médecins suspectent une hyperthyroïdie ou une hypothyroïdie due à un excès d’iode sur la base des symptômes, particulièrement chez les personnes qui disent prendre des suppléments d’iode. Des tests sanguins pour déterminer les taux d’hormones thyroïdiennes et d’hormone de stimulation de la thyroïde (TSH) sont effectués. Des tests d’imagerie de la thyroïde peuvent également être réalisés.