Les symptômes précoces de la carence en zinc comprennent une perte de l’appétit et un ralentissement de la croissance et du développement chez les nouveau-nés et les enfants. Les personnes atteintes peuvent perdre leurs cheveux par plaques. Elles peuvent se sentir apathiques et irritables. Les sens du goût et de l’odorat peuvent être altérés. Des éruptions cutanées peuvent se développer. Chez les hommes, la production de sperme peut être réduite. Il peut y avoir une dépression du système immunitaire et la cicatrisation des plaies peut être plus lente et moins complète.

Si les femmes enceintes sont carencées en zinc, leur bébé peut avoir un poids insuffisant à la naissance ou naître prématurément.

Acrodermatitis enteropathica chez l’enfant Image © Springer Science+Business Media

Chez les nouveau-nés, les symptômes de l’acrodermatite entéropathique apparaissent en général au moment du sevrage. Ce trouble peut provoquer de la diarrhée et une perte de cheveux. Une éruption cutanée se développe autour des yeux, du nez, de la bouche et sur les fesses. Le système immunitaire peut être déprimé, conduisant à de nombreuses infections. La croissance des nourrissons peut être réduite.