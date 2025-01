Les symptômes d’une carence en cuivre sont la fatigue et la faiblesse dues à une diminution du nombre de globules rouges (anémie), et parfois un risque accru d’infections dû à une diminution du nombre de globules blancs. Parfois, une ostéoporose ou des lésions nerveuses se développent. Les lésions nerveuses peuvent provoquer des fourmillements et une perte de sensation dans les pieds et les mains. On peut ressentir une faiblesse musculaire. Certaines personnes deviennent confuses, irritables et légèrement déprimées. La coordination est perturbée.

Le syndrome de Menkes, une maladie génétique, entraîne un déficit intellectuel sévère, des vomissements et une diarrhée. La peau manque de pigmentation, les cheveux sont clairsemés, couleur acier ou crépus. Les os peuvent être fragiles et déformés ; les artères sont fragiles, ce qui conduit parfois à leur rupture.