Le signe le plus caractéristique d’un déficit calorique est la perte de la graisse corporelle (tissu adipeux).

Si les personnes sont privées de nourriture pendant environ un mois, elles perdent à peu près un quart de leur poids. Si la famine se poursuit pendant longtemps, les adultes peuvent perdre jusqu’à la moitié de leur poids, et les enfants peuvent en perdre davantage. Les os deviennent saillants et la peau apparaît fine, sèche, peu élastique, pâle et froide. La graisse du visage finit par disparaître, ce qui fait paraître les joues creuses et les yeux enfoncés. Les cheveux deviennent secs et rares et tombent facilement.

On appelle cachexie une atrophie importante des muscles et des tissus adipeux. La cachexie peut entraîner une production excessive de substances appelées cytokines, qui sont produites par le système immunitaire en réponse à un trouble tel qu’une infection, un cancer ou le SIDA.

D’autres signes sont la fatigue, l’impossibilité de retenir la chaleur, la diarrhée, une perte d’appétit, de l’irritabilité et de l’apathie. Dans des cas très sévères, les personnes peuvent ne plus réagir (ce que l’on appelle stupeur). Les personnes se sentent faibles et incapables d’effectuer leurs activités normales. Chez les femmes, les menstruations deviennent irrégulières ou cessent. Si la dénutrition est grave, il peut y avoir une accumulation de liquide dans les bras, les jambes et l’abdomen.

La concentration de certains types de globules blancs diminue, un peu comme chez les personnes malades du SIDA. Par conséquent, le système immunitaire est affaibli, ce qui augmente le risque d’infections.

Si le déficit en calories est très prolongé, une insuffisance hépatique, une insuffisance cardiaque et/ou une insuffisance respiratoire peuvent se développer. La famine totale (aucune consommation d’aliments) est mortelle en 8 à 12 semaines.

Les enfants qui sont gravement dénutris peuvent ne pas grandir normalement. Le développement comportemental peut s’en trouver nettement ralenti, un léger handicap intellectuel peut se manifester et se poursuivre au moins jusqu’à l’âge scolaire. Même si elle est traitée, la dénutrition peut avoir des effets durables chez les enfants. Les handicaps intellectuels et les problèmes digestifs peuvent persister, parfois toute la vie.

Moyennant traitement, la plupart des adultes guérissent complètement.