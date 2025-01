Dermatology & Laser Center of Chapel Hill

La verrue vulgaire est une verrue fréquente.

Les verrues vulgaires sont des verrues courantes, provoquées par une infection par le virus du papillome humain. Ces verrues peuvent se développer n’importe où sur la peau autour des ongles. Elles apparaissent fréquemment sur les cuticules (peau à la base de l’ongle) et, parfois, sur la zone située sous l’ongle. Les verrues qui touchent la cuticule peuvent affecter la croissance de l’ongle et entraîner une déformation de l’ongle. Elles sont plus fréquentes chez les personnes qui présentent de petites lésions ou un traumatisme autour des ongles, comme celles qui se rongent les ongles ou qui font un métier dans le cadre duquel les mains sont constamment exposées à l’eau. Le fait de se ronger les ongles (onychophagie) peut propager l’infection d’un ongle à l’autre ou d’un ongle vers la peau, par exemple aux commissures des lèvres.

Les verrues touchant ces zones sont particulièrement difficiles à traiter. La cryothérapie à l’azote liquide peut être efficace. Parfois, de l’acide salicylique, de l’imiquimod, du 5-fluorouracile ou de la trétinoïne sont également appliqués sur la verrue, en particulier si elle est résistante au traitement.