Tumeurs des ongles

Des tumeurs non cancéreuses (bénignes) et cancéreuses (malignes) peuvent affecter l’ongle et entraîner une modification de la texture et/ou de la couleur de l’ongle (dystrophie). La majorité de ces tumeurs proviennent des tissus situés autour de l’ongle, mais pas à l’intérieur de l’ongle.

Les tumeurs bénignes incluent les kystes myxoïdes (gonflements bénins remplis de liquide), les granulomes pyogéniques et les tumeurs glomiques.

Les tumeurs malignes incluent la maladie de Bowen (forme précoce de cancer de la peau), le carcinome épidermoïde et le mélanome malin. Lorsque les médecins suspectent un cancer, ils effectuent une biopsie et peuvent recommander l’ablation complète de la tumeur dès que possible.

Kyste myxoïde Image © Springer Science+Business Media

Une bande sombre sur l’ongle peut être le signe initial d’un mélanome malin de l’ongle. Les cellules pigmentaires du tissu unguéal, connu sous le nom de matrice unguéale, peuvent devenir malignes et se transformer en mélanome. Un signe préoccupant est connu sous le nom de signe de Hutchinson. Le signe de Hutchinson est une décoloration noire, brune ou grise, qui s’étend à la zone autour de l’ongle, telle que la cuticule ou le repli unguéal (repli de peau dure sur les côtés de la tablette unguéale où se rejoignent l’ongle et la peau). Ce signe peut indiquer la présence d’un mélanome au niveau du lit unguéal (tissus mous sous la tablette unguéale rattachant l’ongle au doigt). Lorsque ce signe est présent, les médecins réalisent une biopsie de l’anomalie du lit unguéal. Un mélanome peut également se développer sans signe de Hutchinson.