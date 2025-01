Traumatisme des ongles de la main et du pied

Se ronger les ongles (onychophagie) ne provoque généralement pas de problèmes durables ou graves, sauf si le lit unguéal est lésé. Il existe cependant des complications possibles :

Modifications de la texture des ongles, de leur forme, ou des deux (dystrophies)

Infections (bactériennes, mycosiques et/ou virales), généralement dues à de petites zones de lésions et de traumatisme unguéaux

Problèmes dentaires

Des dystrophies peuvent se développer lorsqu’une personne se ronge les ongles de manière chronique et perturbe la structure de l’ongle, ce qui provoque souvent une inflammation de la matrice unguéale. Les ongles peuvent présenter des stries horizontales, des dépressions et des zones bombées, et cela peut entraîner un raccourcissement permanent des ongles à long terme. Les cuticules sont presque toujours lésées, ce qui altère « l’étanchéité » des ongles, qui deviennent fins et squameux, et augmente le risque d’infection. Enfin, la cicatrisation peut affecter les cuticules et la matrice, rendant la dystrophie irréversible.

Les infections bactériennes sont souvent provoquées par des staphylocoques et des streptocoques, mais elles peuvent être provoquées par Pseudomonas aeruginosa. Des poches de pus (abcès) peuvent se développer autour de l’ongle (comme en cas de paronychie) ou au bout du doigt (panaris). Elles peuvent entraîner une perte permanente de l’ongle en l’absence d’un drainage chirurgical rapide. Des modifications permanentes de l’ongle peuvent se développer même avec un drainage chirurgical.

Les infections mycosiques, généralement par la levure Candida, sont très fréquentes et peuvent également survenir chez les personnes faisant souvent l’objet de manucures. Les infections mycosiques des ongles entraînent généralement un gonflement des replis de l’ongle et une légère dystrophie unguéale, et parfois un décollement partiel de la tablette unguéale du lit unguéal, voire une perte totale de la tablette unguéale (onycholyse). Les lésions chroniques des cuticules, des ongles et de la peau adjacente entraînent une inflammation chronique, ce qui permet aux infections de pénétrer dans les ongles. Les médicaments antimycosiques appliqués directement sur l’ongle (localement), souvent associés à un corticoïde local, sont généralement efficaces si la personne arrête de se ronger les ongles.

Les infections virales incluent fréquemment le virus du papillome humain, qui provoque des verrues. La présence de petites zones de lésion tout autour de l’ongle permet aux virus de pénétrer dans les ongles. Ces infections sont difficiles à éradiquer et se propagent facilement entre les doigts ainsi que des doigts vers la bouche et les lèvres. Les verrues peuvent être inesthétiques et pénibles.

Les complications dentaires peuvent comprendre une déformation ou un changement de position des dents. Les risques de maladie des gencives et d’infection sont également plus importants.

De nombreuses personnes se rongent les ongles de manière bénigne, et un accompagnement d’un médecin au sujet des complications possibles (que les personnes ne connaissent souvent pas) peut suffire à les encourager à essayer d’arrêter. Certaines personnes ont honte de se ronger les ongles. Les techniques pour arrêter peuvent comprendre l’application d’un vernis à ongles en vente libre, qui a mauvais goût, ou d’une manucure longue durée qui empêche les personnes de se ronger les ongles, comme les ongles en porcelaine. Dans de rares cas, le fait de se ronger les ongles de manière intense ou obsessionnelle peut être le signe d’un trouble mental ou anxieux, et les personnes doivent être évaluées par un psychiatre.