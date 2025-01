La rétronychie est une forme moins répandue de paronychie.

La rétronychie survient lorsque la tablette unguéale (partie dure de l’ongle composée de la protéine kératine) se développe dans le repli unguéal. Plusieurs générations de nouvelles tablettes unguéales peuvent ensuite se développer les unes sur les autres sous l’ancienne tablette unguéale, car la matrice unguéale et l’ancienne tablette unguéale ne sont plus alignées. Le développement d’une nouvelle tablette unguéale pousse l’ancien ongle vers le haut.

La rétronychie touche le plus souvent les ongles du gros orteil et est provoquée par des lésions répétées de l’ongle, le plus souvent dues au port de chaussures serrées ou à la pratique d’activités favorisant les lésions des orteils.

Lors de la phase aiguë, cette affection est douloureuse et provoque une inflammation du repli unguéal, une coloration jaune ou blanche de la tablette unguéale (xanthonychie) et la croissance de nouveaux tissus conjonctifs au niveau des zones enflammées (tissu de granulation).

Rétronychie aiguë Cacher les détails Cette image montre une inflammation du repli unguéal et une coloration jaune de la tablette unguéale (xanthonychie), caractéristiques d’une rétronychie aiguë. Image publiée avec l’aimable autorisation du Dr Chris G. Adigun.

Lors de la phase chronique, l’inflammation disparaît, mais la tablette unguéale s’épaissit et se décolle du lit unguéal. Les couches de tablettes unguéales peuvent s’accumuler et la cuticule disparaît. L’ongle est formé de plusieurs couches, et une petite quantité de débris peut s’accumuler sous l’ongle. Les tissus autour de l’ongle peuvent également être gonflés, rouges et sensibles. Les examens peuvent permettre de différencier l’onychomycose de la rétronychie, mais seulement dans certains cas.

Rétronychie chronique Cacher les détails Dans cette image illustrant une rétronychie chronique, les ongles sont formés de plusieurs couches et la cuticule est absente. Les tissus autour de l’ongle sont gonflés, rouges et sensibles. Image publiée avec l’aimable autorisation du Dr Chris G. Adigun.

Les médecins diagnostiquent une rétronychie chronique à partir de son aspect, notamment les multiples couches de la tablette unguéale et l’absence de cuticule.

(Voir aussi Paronychie aiguë et Paronychie chronique).