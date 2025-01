Présentation des troubles touchant les ongles

De nombreux troubles peuvent affecter les ongles, notamment une déformation et une dystrophie, des lésions, des infections et des ongles incarnés au pied. Les infections peuvent affecter n’importe quelle partie de l’ongle et peuvent ou non modifier l’aspect des ongles. La plupart des infections de l’ongle sont mycosiques (onychomycose), mais des infections bactériennes et virales peuvent survenir.

Anatomie de l’ongle des doigts Image

L’ongle se compose de la tablette unguéale (partie dure de l’ongle composée de kératine, une protéine) et des structures environnantes. Le lit unguéal se situe sous l’ongle et attache l’ongle au doigt. La matrice unguéale se trouve à la base de l’ongle, et correspond à l’endroit d’où part la croissance de l’ongle. La cuticule relie la partie supérieure de la tablette à la peau qui se trouve derrière. La lunule est la forme en demi-lune à la base de l’ongle. Les replis de l’ongle sont les plis de peau dure à la base et sur les côtés de la tablette unguéale, là où la peau et l’ongle se rejoignent.