La paronychie chronique est une inflammation récurrente ou persistante du repli de l’ongle, généralement les ongles de la main.

(Voir aussi Paronychie aiguë.)

La paronychie chronique apparaît presque toujours chez des personnes dont les mains sont régulièrement mouillées (par exemple, les plongeurs de restaurant, les barmans et les agents d’entretien), en particulier si elles souffrent d’eczéma des mains, de diabète ou si leur système immunitaire est affaibli. La levure Candida est souvent présente, mais son rôle dans l’étiologie de la paronychie chronique n’est pas clair, car l’élimination de la levure ne permet pas toujours de guérir cette affection. La paronychie chronique peut être la conséquence d’une inflammation cutanée irritante (dermatite) associée à la présence de Candida.

Le repli de l’ongle (repli de peau dure sur les côtés de la tablette unguéale où se rejoignent l’ongle et la peau) est douloureux, sensible au toucher et rouge, comme dans la paronychie aiguë, mais il n’y a généralement pas d’accumulation de pus. On observe souvent une perte de cuticule (peau à la base de l’ongle) et la séparation du repli de l’ongle et de la tablette unguéale (partie dure de l’ongle). L’espace qui se forme permet à des agents irritants et à des micro-organismes de pénétrer. L’ongle peut être déformé.

Paronychie chronique Cacher les détails Cette image montre des plis d’ongles rouges et enflés et une perte des cuticules comme dans la paronychie chronique. © Springer Science+Business Media

Les médecins posent le diagnostic de paronychie chronique en examinant le doigt atteint.