La paronychie aiguë est une infection bactérienne du repli unguéal.

Dans le cadre de la paronychie aiguë, des bactéries (généralement Staphylococcus aureus ou des streptocoques) pénètrent par une lésion cutanée provoquée par une envie, un traumatisme du repli de l’ongle (repli de peau dure sur les côtés de la tablette unguéale où se rejoignent l’ongle et la peau), la perte de la cuticule (peau à la base de l’ongle) ou une irritation chronique (liée à l’eau et aux détergents, par exemple). La paronychie aiguë des doigts est plus fréquente chez les personnes qui se rongent les ongles ou sucent leurs doigts. Sur les orteils, l’infection commence souvent sur un ongle incarné au pied. Des nouveaux médicaments utilisés pour traiter certains cancers ou certains immunodépresseurs (par exemple, après une greffe d’organe) semblent également causer parfois une paronychie aiguë. Parmi les médicaments figurent le géfitinib, l’erlotinib, le sirolimus, l’évérolimus, le vémurafénib, le dabrafénib et des médicaments connexes.

La paronychie est généralement aiguë, mais des cas de paronychie chronique peuvent également survenir.

La paronychie aiguë se développe le long de la marge de l’ongle (les côtés et la base du repli de l’ongle). En quelques heures ou quelques jours, la paronychie aiguë provoque douleur, chaleur, rougeur et gonflement. Du pus s’accumule généralement sous la peau, le long de la marge de l’ongle et parfois sous l’ongle. Dans de rares cas, l’infection pénètre profondément dans le doigt ou l’orteil et peut menacer le doigt ou, dans des cas extrêmes, le bras ou la jambe. Ces infections plus profondes surviennent principalement chez les diabétiques ou dans d’autres troubles provoquant une mauvaise circulation.

Paronychie aiguë du doigt Cacher les détails Sur cette photo, les symptômes de paronychie aiguë incluent une rougeur (principalement d’un côté du doigt, juste derrière l’ongle) et la présence de pus de l’autre côté. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Les médecins posent le diagnostic de paronychie aiguë en examinant le doigt ou l’orteil atteint.