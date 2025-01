L’onychomycose est une infection mycosique des ongles.

(Voir également Présentation des troubles touchant les ongles.)

Environ 10 % des personnes ont une onychomycose, qui affecte plus souvent les ongles des orteils que les ongles de la main. Elle est davantage répandue chez les personnes âgées, particulièrement les hommes et les personnes ayant une mauvaise circulation dans les pieds (maladie artérielle périphérique [ see page Soins des pieds]), diabète ( see page Maladies du pied et diabète), système immunitaire affaibli (en raison d’un trouble ou d’un médicament), pied d’athlète ou dystrophies unguéales.

L’onychomycose réapparaît souvent, et ce même après un traitement prolongé.

Causes de l’onychomycose La plupart des cas sont causés par des dermatophytes. Les dermatophytes sont des moisissures (un type de champignons). Le champignon peut être contracté par contact avec une personne infectée ou avec une surface où se trouve le champignon, comme le sol de la salle de bains.

Symptôme de l’onychomycose Les ongles infectés ont un aspect anormal, mais ne sont ni douloureux ni accompagnés de démangeaisons. Dans les infections bénignes, les ongles présentent des taches de décoloration blanches ou jaunes. Une desquamation crayeuse, blanche, se propage lentement sous la surface de l’ongle. Dans les infections plus sévères, les ongles s’épaississent et semblent déformés et décolorés. Ils peuvent se détacher du lit unguéal ( see page Tumeurs des ongles). En règle générale, les débris unguéaux infectés s’accumulent sous le bord libre. Onychomycose Cacher les détails Sur la photo du haut, l’infection ne touche pas encore l’intégralité de la tablette unguéale (partie dure de l’ongle composée de kératine, une protéine) et une écaille blanche crayeuse est observée juste en dessous de la surface de l’ongle. Sur la photo du bas, l’infection est plus étendue et l’ongle est épaissi, déformé et jaune. Images fournies par le docteur en médecine Thomas Habif.

Diagnostic d’onychomycose Examen clinique

Examen des débris de l’ongle ou d’un ongle coupé Le diagnostic d’onychomycose est généralement basé sur l’aspect des ongles. Pour confirmer le diagnostic d’onychomycose, les médecins peuvent devoir examiner un échantillon des débris unguéaux au microscope et parfois le mettre en culture pour déterminer le type de champignon en cause, ou couper une partie de l’ongle et réaliser un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR). Le test de PCR est utilisé pour produire de nombreuses copies d’un gène du champignon, ce qui facilite son identification.