L’ongle incarné au pied est lié à une pousse des bords de l’ongle dans la peau adjacente.

(Voir également Présentation des troubles touchant les ongles.)

L’ongle incarné se voit lorsque l’ongle déformé pousse anormalement dans la peau ou lorsque la peau autour de l’ongle pousse anormalement vite et enchâsse une partie de l’ongle. Des chaussures serrées ou inadaptées, une coupe d’ongles ronde et courte plutôt que droite, peuvent provoquer ou aggraver un ongle incarné. Les ongles des orteils doit être coupés droit et non en arrondi avec des bords courts.

Au début, les ongles incarnés peuvent être asymptomatiques, mais ils deviennent douloureux, surtout quand une pression est exercée sur la région incarnée. La zone est généralement rouge et peut être chaude au toucher. Si elle n’est pas traitée, elle est sujette aux infections. Une fois infectée, la zone devient plus douloureuse, rouge et enflée. Du pus peut s’accumuler sous la peau en regard de l’ongle (infection de la cuticule appelée « paronychie ») et suinter.

Ongle incarné au pied Cacher les détails Cette photo montre des ongles incarnés au pied, avec rougeur et gonflement, au niveau du gros orteil et du troisième orteil. © Springer Science+Business Media

Pour les ongles incarnés du pied à un stade bénin, les médecins peuvent soulever doucement le bord de l’ongle et l’écarter de la peau avoisinante, puis placer du coton stérile sous l’ongle jusqu’à ce que le gonflement disparaisse. Parfois, un drain souple est inséré entre l’ongle et le repli unguéal (repli de peau dure sur les côtés de la tablette unguéale où se rejoignent l’ongle et la peau) à la place du coton.

Dans les formes nécessitant un traitement plus complexe, une insensibilisation de la région par un anesthésique local (par exemple, lidocaïne) permet de tailler et de retirer la partie incarnée de l’ongle. L’inflammation régresse et, en général, l’ongle incarné ne récidive pas.