Déformations, dystrophies et décoloration des ongles

Les termes déformations et dystrophies sont souvent utilisés indifféremment, parfois même par les médecins. Cependant, leurs significations sont légèrement différentes.

Déformations : modifications de la forme de l’ongle

Dystrophies : modifications de la texture ou de la couleur de l’ongle, ou les deux à la fois

Les médecins utilisent plus couramment le terme dystrophie que le terme déformation. (Voir également Présentation des troubles touchant les ongles.)

Environ 50 % des dystrophies des ongles sont dues à une infection mycosique (onychomycose). Les autres sont dues à différentes causes, dont un traumatisme de l’ongle, une malformation congénitale de l’ongle, un psoriasis, un lichen plan et, parfois, des tumeurs (cancéreuses et non cancéreuses). Certains médicaments, certaines infections et certaines maladies peuvent provoquer une dyschromie des ongles (chromonychie). À titre d’exemple, l’infection par la bactérie Pseudomonas peut provoquer une décoloration verdâtre ( see page Syndrome des ongles verts).

Le médecin peut souvent poser le diagnostic des dystrophies des ongles causées par un champignon en examinant les ongles. Cependant, pour confirmer le diagnostic, il peut être nécessaire de réaliser des prélèvements mycosiques et une mise en culture (processus de croissance des organismes en laboratoire) ou de réaliser un test de réaction en chaîne par polymérase (Polymerase Chain Reaction, PCR) pour détecter le matériel génétique d’un champignon.

En ce qui concerne le diagnostic des dystrophies des ongles qui ne sont pas causées par un champignon, les médecins peuvent réaliser une biopsie de la tablette unguéale (partie dure de l’ongle) ou de la matrice unguéale (située à la base de l’ongle et où démarre la croissance de l’ongle).

Si l’aspect de l’ongle ne s’améliore pas avec le traitement du trouble sous-jacent, une manucure peut dissimuler les déformations et certaines dystrophies grâce à la coupe des ongles et à l’application de vernis.

Anatomie de l’ongle des doigts Image

Malformations congénitales de l’ongle Certains bébés naissent sans ongles (anonychie). Dans l’onycho-arthro-ostéodysplasie héréditaire, les personnes n’ont pas d’ongles ou ont de petits ongles perforés et striés. La maladie de Darier provoque des stries rouges et blanches sur les ongles, et des encoches sur le bout des ongles. Dans la pachyonychie congénitale, le lit unguéal (partie de l’ongle attachant l’ongle au bout du doigt) est épais, décoloré et courbé d’un côté à l’autre, formant une déformation des ongles en pince. Maladie de Darier (ongles) Cacher les détails Cette image montre des encoches sur les bords des ongles dues à la maladie de Darier. Image publiée avec l’aimable autorisation de la Dre Karen McKoy.

Déformations et dystrophies de l’ongle associées à des pathologies systémiques Parfois, des pathologies impliquant d’autres organes (maladies systémiques) peuvent entraîner des modifications des ongles. Par exemple : Une carence en fer peut provoquer des ongles concaves (koïlonychie). Cette déformation est particulièrement caractéristique du syndrome de Plummer-Vinson.

L’insuffisance rénale peut provoquer un blanchiment de la partie inférieure des ongles. La partie supérieure des ongles peut devenir rose ou sembler pigmentée (ongles moitié-moitié ou ongles de Lindsay). Cette dystrophie peut également survenir chez des personnes en bonne santé.

La cirrhose peut provoquer un blanchiment des ongles, la partie supérieure des ongles pouvant conserver une couleur rose. Les ongles intensément blancs, également appelés ongles de Terry, peuvent être présents non seulement chez les personnes atteintes d’une cirrhose, mais aussi chez celles atteintes d’une insuffisance cardiaque chronique ou d’un diabète. Les faibles taux d’albumine (protéine) dans le sang, qui peuvent être observés chez les personnes atteintes de cirrhose, peuvent provoquer l’apparition de lignes blanches horizontales sur les ongles. Les ongles de Terry peuvent parfois survenir dans le cadre du processus normal du vieillissement.

Certaines maladies pulmonaires, souvent accompagnées d’un lymphœdème (une accumulation de liquide lymphatique dans les tissus), peuvent provoquer un syndrome unguéal, dans lequel les ongles deviennent épais, courbes et jaunes ou jaune-vert.

Les lignes de Beau sont des rainures horizontales sur l’ongle survenant en cas de ralentissement temporaire de la croissance de l’ongle. Parfois, les rainures peuvent faire toute la largeur de l’ongle, entraînant la perte totale de l’ongle. Elles peuvent se développer après une infection, un traumatisme, une maladie systémique ou une chimiothérapie.

Des lignes blanches horizontales sur une partie de l’ongle (leuconychie) peuvent se développer après un traumatisme. Cependant, les lignes qui traversent horizontalement tout l’ongle (lignes de Mees) peuvent être associées à des problèmes de santé plus graves, notamment un cancer ou une insuffisance cardiaque, une chimiothérapie, ou une exposition à certaines toxines, telles que l’arsenic, le thallium ou d’autres métaux lourds. Les ongles peuvent se développer normalement si l’exposition à ces toxines ou à la chimiothérapie est arrêtée. Exemples de déformations et dystrophies unguéales associées à des maladies systémiques Koïlonychie Cette photo montre un ongle en forme de cuillère chez une personne qui présente une anémie par carence en fer. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Ongles de Terry Des ongles intensément blancs, comportant souvent une fine zone brune à rose au niveau du bord externe de l’ongle, sont également appelés ongles de Terry. Lignes de Beau dues à la chimiothérapie Cette image montre des lignes de Beau chez une personne subissant plusieurs cycles de chimiothérapie. Chaque ligne correspond à un cycle de traitement. ... en apprendre davantage © Springer Science+Business Media Lignes de Beau La rainure horizontale de la tablette unguéale (lignes de Beau) est facilement visible lorsqu’on regarde l’ongle sur le côté. Les lignes de Beau peuvent se développer après une infection, un traumatisme, une maladie systémique ou une chimiothérapie. ... en apprendre davantage © Springer Science+Business Media Lignes de Mees (leuconychie striée) Cette photo montre des lignes blanches qui cheminent sur la largeur de l’ongle du doigt (indiquées par les flèches). Ces lignes sont appelées lignes de Mees. Cette pathologie rare se développe le plus souvent chez les patients présentant certains troubles pulmonaires et une accumulation de liquide lymphatique dans les tissus. ... en apprendre davantage © Springer Science+Business Media Changement de couleur des ongles dû à un vernis à ongles L’utilisation prolongée de vernis à ongles peut entraîner un changement de couleur des ongles qui deviennent jaunes ou brunâtres. Le fait que les ongles soient de couleur jaune n’est pas forcément un signe du syndrome des ongles jaunes. ... en apprendre davantage Image fournie par le Dr Thomas Habif. Lignes de Beau dues à la chimiothérapie Cette image montre des lignes de Beau chez une personne subissant plusieurs cycles de chimiothérapie. Chaque ligne correspond à un cycle de traitement. ... en apprendre davantage © Springer Science+Business Media Lignes de Beau La rainure horizontale de la tablette unguéale (lignes de Beau) est facilement visible lorsqu’on regarde l’ongle sur le côté. Déformations et dystrophies associées à des maladies de peau Parfois, les maladies cutanées affectent également l’ongle et peuvent modifier l’aspect des ongles. Certains médicaments prescrits pour traiter les maladies cutanées peuvent modifier la tablette unguéale. Par exemple, des rétinoïdes, comme l’isotrétinoïne et l’étrétinate, les ongles peuvent devenir secs et cassants. Dans le cadre du psoriasis, les ongles présentent des creux irréguliers (petites dépressions de la surface de l’ongle), des taches huileuses (points jaune-marron sous l’ongle), un décollement de la tablette unguéale du lit unguéal (onycholyse), ainsi qu’un épaississement et un effritement de la tablette.

Le lichen plan de la matrice unguéale provoque une striation et un dédoublement précoces de l’ongle, entraînant par la suite la formation de cicatrices ou d’un ptérygion. Le ptérygion de l’ongle, provoqué par le lichen plan, est une cicatrice s’étendant de la base de l’ongle vers l’extérieur, en forme de V, qui entraîne la perte de l’ongle.

Les personnes présentant une pelade, une pathologie dans laquelle des taches rondes et irrégulières de cheveux tombent soudainement, peuvent présenter des creux de l’ongle qui forment un motif géométrique.

Les personnes présentant une pelade, une pathologie dans laquelle des taches rondes et irrégulières de cheveux tombent soudainement, peuvent présenter des creux de l'ongle qui forment un motif géométrique.

Une trachyonychie (ongles rugueux et opaques striés et ayant l'aspect du papier de verre) peut survenir chez les personnes atteintes de pelade, de lichen plan, de dermatite atopique ou de psoriasis. La trachyonychie est plus fréquente chez les enfants. Exemples de déformations et dystrophies unguéales associées à des maladies de la peau Psoriasis unguéal avec décoloration et dépressions des ongles Cette photo montre des dépressions sur les ongles et une coloration brune (taches huileuses) chez une personne atteinte de psoriasis. ... en apprendre davantage © Springer Science+Business Media Lichen plan de l'ongle Cette photo montre des cicatrices longitudinales de l'ongle du pouce d'une personne atteinte d'un lichen plan. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Ptérygion de l'ongle Cette photo montre un ptérygion (cicatrisation de la base de l'ongle en forme de V) et une atrophie (amincissement) de plusieurs ongles, que l'on peut voir chez les personnes atteintes d'un lichen plan. ... en apprendre davantage © Springer Science+Business Media Trachyonychie Dans cette photo, les ongles sont opaques, rugueux et ont un aspect de papier de verre. © Springer Science+Business Media

Effet des médicaments sur les ongles Certains médicaments peuvent causer d’autres affections touchant les ongles, telles que la melanonychia striata (lignes pigmentées marron ou noires) et l’onycholyse. Différents médicaments entraînent une dyschromie de l’ongle, qui s’améliore généralement lorsque le traitement est interrompu et que l’ongle pousse. Les médicaments de chimiothérapie peuvent provoquer un assombrissement (hyperpigmentation) de la tablette unguéale. Des bandes pigmentées ou blanches horizontales peuvent également apparaître chez les personnes traitées avec certains médicaments de chimiothérapie.

La chloroquine, un médicament utilisé dans le traitement des infections parasitaires et certains types de maladies auto-immunes, peut provoquer une coloration bleu-noir du lit unguéal.

L’argent, qui peut être absorbé après une exposition professionnelle ou dans des compléments alimentaires contenant une protéine d’argent colloïdal, peut provoquer une coloration bleu-gris foncé des ongles.

Les médicaments contenant de l’or, rarement utilisés dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, peuvent colorer les ongles en brun clair ou foncé.

Les tétracyclines (antibiotiques), le kétoconazole, les sulfamides antibiotiques, la phénindione et les phénothiazines peuvent entraîner une décoloration bleue ou marron.

La zidovudine (ZDV), utilisée dans le traitement de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), peut provoquer des stries longitudinales marron-noir. Cependant, ces stries peuvent également être présentes chez des personnes atteintes du SIDA non traitées par ZDV.

L’intoxication à l’arsenic peut provoquer l’apparition de lignes blanches horizontales sur les ongles ou entraîner leur coloration marron.

Dystrophie unguéale médiane Dans la dystrophie unguéale médiane, de petites fissures au centre de l’ongle s’étendent sur les côtés et prennent l’apparence des branches d’un arbre à feuillage persistant (tel qu’un sapin de Noël). Dans certains cas, la cause de la dystrophie unguéale médiane est inconnue, mais des traumatismes répétés, dont l’utilisation fréquente d’un clavier d’ordinateur ou de dispositifs similaires, pourraient jouer un rôle. La personne doit arrêter d’endommager ses ongles. Le traitement avec une pommade à base de tacrolimus s’est révélé être utile dans certains cas. Dystrophie unguéale médiane Cacher les détails Cette photo d’une dystrophie unguéale médiane montre une croissance anormale au milieu de l’ongle. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Melanonychia striata La melanonychia striata se caractérise par des lignes grises, brunes ou noires sur la tablette unguéale, provoquées par la mélanine (un pigment brun normal). Les lignes s’étendent de la base de l’ongle à son extrémité. Chez les personnes ayant la peau mate, ces lignes peuvent être normales, auquel cas le traitement est inutile. D’autres causes non cancéreuses de la melanonychia striata comprennent les grains de beauté, l’infection par le VIH, l’hyperthyroïdie, la prise de certains médicaments, la grossesse, les traumatismes de l’ongle, la maladie d’Addison et le syndrome de Cushing. Melanonychia striata Cacher les détails La melanonychia striata se caractérise par des lignes grises, brunes ou noires sur la tablette unguéale provoquées par la mélanine, un pigment noir normal de la peau. Sur cette image, une ligne est plus visible sur l’ongle de l’annulaire gauche (flèche). Image fournie par le Dr Chris G. Adigun. Cependant, des lignes sombres similaires ou une coloration dans ou autour de l’ongle peuvent être un signe précoce de cancer, en particulier de mélanome, qui peut se développer à partir des cellules pigmentaires du tissu à l’origine de la croissance des ongles (matrice unguéale). Les médecins réalisent généralement une biopsie de la matrice unguéale s’ils suspectent que la coloration puisse être d’origine cancéreuse.

Onycholyse L’onycholyse est le décollement partiel de la tablette unguéale du lit unguéal ou la perte totale de la tablette unguéale. Elle peut provenir de : Un traumatisme (comme lorsque l’on pratique la randonnée ou le ski pendant une période prolongée en étant mal chaussé)

Un nettoyage exagéré des ongles

Un psoriasis et une thyréotoxicose

L’exposition fréquente à l’eau, aux agrumes et à certaines substances chimiques (telles que celles contenues dans les agents de nettoyage)

Un traitement par doxorubicine, captopril, practolol, 5-fluorouracile ou rétinoïdes

Onychomycose En outre, d’autres médicaments, dont la doxycycline, les psoralènes et les fluoroquinolones, peuvent provoquer une onycholyse après exposition des ongles au soleil (photo-onycholyse). Onycholyse Cacher les détails Présence d’onycholyse (identifiable à la décoloration blanche des bords extérieurs de l’ongle) et de stries chez une personne atteinte de psoriasis. © Springer Science+Business Media Les personnes présentant une onycholyse risquent une infection par des levures ou des champignons. Garder l’ongle au sec et appliquer des préparations antimycosiques sur l’ongle permet de prévenir le risque d’infection.