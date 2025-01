Présentation de la pousse des poils

Les poils se développent à partir des follicules pileux. Ces follicules se trouvent dans le derme, qui est la couche cutanée située entre l’épiderme (couche superficielle) et la couche graisseuse (également appelée couche sous-cutanée). Les follicules pileux sont présents sur toute la surface de la peau, à l’exception des lèvres, de la paume des mains et de la plante des pieds. Le nouveau poil se forme dans la matrice pileuse située à la base du follicule pileux. Les cellules de la matrice pileuse multiplient et progressent vers le haut. Ces cellules se déshydratent rapidement, meurent et constituent une masse dense et dure qui forme la tige du poil. Celle-ci, constituée de protéines mortes, est recouverte d’une fine pellicule (cuticule) formée de lamelles plates.

Sous la peau

La couleur du poil est due à la mélanine, un pigment également à l’origine de la couleur de la peau. La couleur des poils, chez l’être humain, provient de 2 types de mélanine : l’eumélanine pour les poils noirs et bruns et la phéomélanine pour les poils auburn ou roux. L’eumélanine diluée donne leur couleur aux poils blonds.

Les poils et les cheveux poussent selon des cycles. Chaque cycle est constitué d’une longue période de croissance suivie d’une brève phase transitoire, puis d’une brève phase de repos. Au terme de la phase de repos, le poil tombe et un nouveau poil commence à pousser dans le follicule, signant ainsi un nouveau cycle. Les sourcils et les cils ont une phase de croissance de 1 à 6 mois. Les cheveux ont une phase de croissance de 2 à 6 ans. Normalement, 50 à 100 cheveux environ atteignent la fin de la phase de repos et tombent chaque jour.

La croissance pileuse est régulée par les hormones sexuelles masculines (androgènes, dont la testostérone et la dihydrotestostérone), présentes aussi bien chez les hommes que chez les femmes, mais en quantités différentes. La testostérone stimule la croissance des poils du pubis et des aisselles. La dihydrotestostérone stimule la croissance des poils de la barbe et la chute des cheveux.

Les troubles pileux comprennent :

Même si la plupart des troubles pileux et capillaires ne sont ni graves ni mortels, ils sont souvent perçus comme des problèmes esthétiques importants et nécessitent un traitement.

Les pellicules ne constituent pas un trouble pileux, mais plutôt un trouble cutané (dermatite séborrhéique) du cuir chevelu.