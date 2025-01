La pseudofolliculite de la barbe est provoquée par des poils incarnés, généralement au niveau de la barbe, qui s’enflamment lorsque les poils pénètrent dans la peau avant de sortir de leur follicule pileux ou après être sortis du follicule et s’être recourbés dans la peau.

Ce trouble pileux se produit le plus souvent dans la région de la barbe et du cou des hommes noirs ayant des poils très frisés, et qui se rasent. Il peut également apparaître chez les femmes qui se rasent, principalement dans la zone pubienne et partout où les poils sont rasés ou épilés. Chaque poil incarné forme un petit bouton légèrement douloureux, avec un poil frisé au centre. Il peut laisser une cicatrice.

Poils incarnés de la barbe (pseudofolliculite de barbe) Image Image fournie par le Dr Thomas Habif.

Pseudofolliculite de barbe Image Photo publiée avec l’aimable autorisation de la Dre Karen McKoy.

Les médecins diagnostiquent ce trouble par son aspect typique.

Traitement des poils incarnés de la barbe Technique de rasage adaptée et compresses chaudes

En cas d’inflammation, crèmes (corticoïdes, antibiotiques, peroxyde de benzoyle ou rétinoïdes) ou médicaments oraux Le traitement des furoncles implique d’arrêter de se raser et d’appliquer des compresses chaudes plusieurs fois par jour pour apaiser la zone. Les poils incarnés peuvent être libérés par un professionnel des soins de santé à l’aide d’une aiguille ou d’un cure-dent stérile. En cas d’inflammation légère, les médecins prescrivent parfois des crèmes à base d’antibiotiques ou de corticoïdes peu fortes à appliquer directement sur la zone enflammée. Les crèmes à base de peroxyde de benzoyle et les crèmes, gels ou liquides à base de rétinoïdes peuvent se révéler utiles pour les cas légers ou modérés, mais elles peuvent irriter la peau. Si l’inflammation est modérée ou sévère, les médecins peuvent prescrire des antibiotiques par voie orale. Certaines personnes nécessitent un court traitement par corticoïdes oraux. Une fois le rasage repris, une technique adaptée doit être utilisée.