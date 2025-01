Des plaques de cheveux rondes et irrégulières tombent soudain. Sur le pourtour des plaques, les cheveux sont typiquement courts, cassés et ressemblent à des points d’exclamation. La zone atteinte est le plus souvent le cuir chevelu ou la barbe. Parfois, il s’agit d’une chute de tous les cheveux (alopécie décalvante), d’une chute sur les côtés et à l’arrière du cuir chevelu (ophiase), ou d’une chute de cheveux sur le haut du crâne, mais pas en périphérie du cuir chevelu (sisaïpho). Plus rarement, tous les poils du corps sont touchés (la maladie est alors appelée « alopécie universelle »).

Les ongles peuvent devenir striés ou rugueux, ou la demi-lune à la base des ongles (lunule) peut devenir rouge.