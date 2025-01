Sécheresse cutanée (xérodermie)

Geisel School of Medicine at Dartmouth

La xérodermie désigne une sécheresse cutanée ordinaire.

(Voir aussi Prurit.)

La peau normale est souple et élastique du fait de son contenu en eau. La couche externe de la peau contient des graisses (lipides) qui ralentissent l’évaporation et retiennent l’humidité dans les couches profondes de la peau. Lorsque ces graisses sont produites en quantité insuffisante, la peau devient sèche. La sécheresse cutanée, lorsqu’elle n’est pas causée par un trouble héréditaire ou par une autre pathologie, est appelée xérodermie.

La sécheresse de la peau est fréquente, en particulier après l’âge moyen. Les facteurs de risque de sécheresse cutanée comprennent

Météo froide et sèche

Bains fréquents, surtout avec des savons agressifs

Dermatite atopique

Âge avancé

Xérodermie (xérose) La peau est sèche et très rugueuse.

Xérodermie (xérose) de la main

Les bains détruisent le film lipidique, et la peau s’assèche. La peau sèche peut s’irriter et s’accompagne souvent de démangeaisons. Parfois, elle se détache en petites pellicules ou squames. La desquamation affecte le plus souvent les membres inférieurs.

Frotter ou gratter une peau sèche peut provoquer des infections et laisser des cicatrices.

Diagnostic de la sécheresse cutanée Examen clinique de la peau Le médecin pose un diagnostic de sécheresse cutanée lorsque la peau est sèche, avec une desquamation légère à modérée en petites squames.