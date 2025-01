Crèmes hydratantes spécialisées ou autres crèmes, gels et lotions

Parfois, des traitements laser

Aucun traitement n’est nécessaire pour la kératose pilaire, sauf si les personnes sont préoccupées par l’aspect esthétique des papules.

Les crèmes hydratantes à base de vaseline et d’acide salicylique ou de vaseline et d’eau peuvent contribuer à aplatir les papules. Les lotions ou crèmes à base d’acide lactique, crèmes à base d’urée, gel à base d’acide salicylique, ou les traitements exfoliants sur ordonnance contenant des rétinoïdes (dérivés de la vitamine A) sous forme de crèmes ou de gels à appliquer sur la peau sont également des traitements efficaces. Les traitements exfoliants comprennent la trétinoïne, l’adapalène et le tazarotène. Appliqués sur la peau, le tacrolimus et l’acide azélaïque peuvent également être efficaces. Les crèmes contenant des acides doivent être évitées chez les jeunes enfants, car elles provoquent une sensation de brûlure et de picotements.

Le médecin peut utiliser un laser (voir l’encadré Utilisation des lasers dans les traitements cutanés) afin de traiter les rougeurs du visage, le cas échéant et si celles-ci dérangent la personne.

En général, la kératose pilaire récidive à l’arrêt du traitement.