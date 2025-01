Apparition d’une desquamation caractéristique

Pour l’ichtyose héréditaire, examens et consultation avec un généticien

Pour l’ichtyose acquise, parfois une biopsie cutanée

L’ichtyose héréditaire est diagnostiquée à la naissance de l’enfant ou pendant l’enfance, selon le moment où apparaît la desquamation caractéristique. Le médecin réalise des examens et consulte des experts en génétique (généticiens) afin de déterminer la cause de l’ichtyose héréditaire.

L’ichtyose acquise est diagnostiquée lorsque la desquamation caractéristique apparaît après un traitement ou l’apparition d’une maladie interne.

Les médecins peuvent réaliser une biopsie cutanée pour écarter d’autres causes de sécheresse cutanée et de desquamation, et parfois pour déterminer une cause interne.