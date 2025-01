Cors et cals

Ablation

Kératolytiques

Rembourrage et orthèses

Pour retirer la peau épaisse, les patients peuvent utiliser une lime à ongles, une lime émeri ou une pierre ponce immédiatement après un bain. Les patients peuvent appliquer des kératolytiques (agents qui ramollissent, détendent et aident la couche supérieure de la peau à muer) sur les zones touchées.

Pour prévenir les cors et faciliter le traitement des cors installés, les patients peuvent utiliser un rembourrage et des dispositifs qui soulagent la pression dans les zones concernées. Différents types de rembourrage (p. ex., bandes de protection en feutre, en moleskine ou en caoutchouc mousse) et de dispositifs placés dans la chaussure (orthèses) ou d’autres semelles orthopédiques avec rembourrage et soutien peuvent permettre de réduire la pression. Des perforations dans la chaussure sous la zone douloureuse peuvent également permettre de réduire la pression et la douleur.

Des soins réguliers chez un podologue (médecin spécialiste des soins des pieds) sont efficaces pour les personnes ayant tendance à avoir des cals et des cors. Des soins des pieds adaptés sont importants (voir Soins des pieds).

Les personnes qui présentent des pathologies qui altèrent la fonction nerveuse normale (neuropathie) et la circulation du sang, telles que le diabète, présentent un risque accru de plaies ouvertes (ulcères) au niveau des pieds lorsque la peau est lésée (voir l’encadré Pied du diabétique). Ces ulcères peuvent s’infecter. Les médecins peuvent choisir de ne pas traiter les cors et les cals par voie chirurgicale chez les patients atteints de pathologies sous-jacentes. Dans ce cas, des chaussures et des semelles orthopédiques spéciales réduisant la pression sur la zone touchée peuvent être nécessaires et utiles.

Les patients doivent être éduqués à inspecter leurs pieds à la recherche d’ulcères et à la prévention des ulcères.