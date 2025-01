Présentation du psoriasis et des troubles squameux

Le psoriasis, le parapsoriasis, le pityriasis rosé, le pityriasis rubra pilaire, le lichen plan et le lichen scléreux sont différents troubles cutanés qui ont été regroupés car les papules, les éruptions cutanées, les desquamations et les décolorations cutanées qu’ils provoquent ont des caractéristiques similaires. À savoir, les éruptions et papules ont des contours bien définis, et les desquamations ne forment généralement pas de croûte, de fissure ou de suintement.

Les médecins distinguent ces troubles en examinant les papules, les éruptions, les desquamations et la décoloration cutanée et en indiquant où elles apparaissent sur la peau.