Dermatite séborrhéique

La dermatite séborrhéique est une inflammation chronique qui se caractérise par la formation de squames jaunes et grasses, et de pellicules, sur des parties de la peau où de nombreuses glandes sébacées sont présentes, telles que le cuir chevelu et le visage, le long de la ligne de naissance de cheveux, autour des oreilles et parfois ailleurs.

(Voir aussi Présentation de la dermatite.) L’étiologie de la dermatite séborrhéique est inconnue, mais le nombre de levures Malassezia, un organisme normalement présent sur la peau, et la réaction de la personne à celles-ci jouent un rôle. La dermatite séborrhéique apparaît le plus souvent chez les nourrissons, généralement dans les 3 premiers mois de vie, et chez les personnes âgées de 30 à 70 ans. Le risque de développer cette maladie et sa gravité semblent dépendre de facteurs génétiques, souvent héréditaires, et être aggravés par le froid. La dermatite séborrhéique pourrait être plus fréquente et plus sévère chez les personnes atteintes d’un trouble neurologique (en particulier la maladie de Parkinson) et chez celles atteintes du VIH/SIDA. Symptômes de la dermatite séborrhéique La dermatite séborrhéique débute progressivement en causant une desquamation sèche ou grasse du cuir chevelu (pellicules), parfois accompagnée de démangeaisons, mais sans chute de cheveux. Dans les cas graves, des papules squameuses jaune-rouge apparaissent à la ligne de naissance des cheveux, derrière les oreilles, sur les sourcils, dans les plis cutanés sur les côtés du nez, et sur le thorax. Dermatite séborrhéique (visage) Cacher les détails Cette photo montre une dermatite séborrhéique touchant les sourcils, la racine du nez et les plis de peau sur les côtés du nez. Image fournie par le Dr Thomas Habif. Chez les enfants de moins d’un mois, la dermatite séborrhéique peut provoquer une éruption sur le cuir chevelu, caractérisée par l’apparition de croûtes épaisses et jaunes (croûte laiteuse) et parfois de desquamations jaunes derrière les oreilles et de papules rouges sur le visage. Souvent, un érythème fessier tenace est associé à l’atteinte du cuir chevelu. Dermatite séborrhéique (croûtes de lait) Cacher les détails Cette photo montre des croûtes de lait, avec une éruption cutanée jaune, croûteuse et épaisse et des rougeurs sur le cuir chevelu. Biophoto Associates/SCIENCE PHOTO LIBRARY Les enfants plus âgés et les adultes peuvent présenter une éruption du cuir chevelu faite de grandes plaques squameuses, épaisses, compactes et tenaces. Diagnostic de la dermatite séborrhéique L’aspect et la localisation de la peau affectée Le diagnostic de la dermatite séborrhéique est basé sur la localisation et l’aspect de la peau affectée. Traitement de la dermatite séborrhéique Shampooings, crèmes antimycosiques, crèmes et solutions à base de corticoïdes et, parfois, inhibiteurs de la calcineurine Adultes et enfants plus âgés Chez les adultes et les enfants plus âgés, le cuir chevelu peut être traité avec un shampooing contenant du kétoconazole, un antifongique. Le kétoconazole permet de contrôler les levures Malassezia. Un shampooing à base de kétoconazole doit être utilisé deux fois par semaine jusqu’à ce que les symptômes soient contrôlés, puis une fois par semaine. Les shampooings contenant de la pyrithione de zinc, du sulfure de sélénium, de l’acide salicylique et du soufre, ou du goudron, sont également efficaces pour contrôler les pellicules et doivent être utilisés quotidiennement ou tous les deux jours jusqu’à ce que les pellicules soient contrôlées, puis deux fois par semaine. Si les shampooings ne soulagent pas les démangeaisons, une solution à base de corticoïdes peut être appliquée sur le cuir chevelu. La dermatite séborrhéique qui touche les zones de la barbe et des sourcils est traitée de la même façon que la dermatite séborrhéique du cuir chevelu. On applique également des produits à base de corticoïdes sur la tête ou sur les autres zones. Sur les différentes parties du visage, seuls des corticoïdes de faible puissance, comme une crème à base d’hydrocortisone à 1–2,5 %, doivent être appliqués. Même les corticoïdes de faible puissance doivent être utilisés avec prudence, car leur utilisation à long terme provoque une atrophie (amincissement) cutanée ainsi que d’autres troubles. Une crème à base de kétoconazole ou une autre crème antifongique peuvent être prescrites pour les formes légères. Des inhibiteurs de la calcineurine (pimécrolimus et tacrolimus) sont également utilisés, en particulier lorsqu’un traitement à long terme est nécessaire et lorsque les antifongiques seuls ne sont pas suffisamment efficaces. Le traitement se poursuit souvent sur plusieurs semaines. Si la dermatite séborrhéique récidive après l’arrêt du traitement, celui-ci peut être repris. Nourrissons et jeunes enfants Chez le nourrisson, le cuir chevelu peut être lavé tous les jours avec un shampooing doux pour bébé, puis une crème à base d’hydrocortisone à 1–2,5 % ou de l’huile à base de fluocinolone peuvent être appliquées sur le cuir chevelu ou le visage. Les crèmes antimycosiques à base de kétoconazole à 2 % ou d’éconazole à 1 % peuvent être utiles dans les cas les plus sévères. Chez les jeunes enfants, les lésions desquamantes du cuir chevelu peuvent être grattées délicatement avec une solution à base d’huile minérale, d’huile d’olive, ou avec un gel ou une huile corticoïde, à l’aide d’une brosse à dents souple, au coucher. Le cuir chevelu est lavé tous les jours jusqu’à ce que la couche épaisse disparaisse.