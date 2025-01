Coups de soleil

La meilleure prévention (et la plus évidente) pour éviter les lésions dues au soleil consiste à éviter l’exposition à la lumière solaire intense et directe. L’exposition solaire à la mi-journée, par temps ensoleillé, doit être limitée, même pour les personnes ayant la peau foncée. Les rayons UV sont moins puissants avant 10 h et après 16 h. Si l’exposition solaire est inévitable, les personnes doivent se mettre à l’ombre, le plus tôt possible, porter des vêtements anti-UV, un chapeau à larges bords, des lunettes anti-UV et appliquer de l’écran solaire.

De nombreux matériaux peuvent filtrer ou bloquer les rayons UV, mais de nombreux autres matériaux sont inefficaces. Les vêtements, les carreaux des fenêtres ordinaires, la fumée et le smog filtrent la plupart des rayons nuisibles. À l’inverse, l’eau n’est pas un bon filtre, car les rayonnements UVA et UVB peuvent traverser 30 centimètres d’eau claire. Même les nuages et le brouillard ne représentent pas de bons filtres de la lumière UV : les personnes peuvent ainsi être brûlées au cours d’une journée nuageuse ou brumeuse.

À noter que la neige, l’eau et le sable réfléchissent la lumière du soleil et augmentent la quantité de lumière UV qui atteint la peau. Les personnes sont également plus rapidement brûlées à haute altitude où la couche atmosphérique est plus fine, ce qui permet à une plus grande quantité d’UV de toucher la peau, et dans les faibles latitudes (comme au niveau de l’équateur).

Bien que l’exposition au soleil aide à générer la vitamine D, de nombreux experts recommandent de maintenir un taux de vitamine D adéquat en prenant des compléments si nécessaire, plutôt qu’en se surexposant intentionnellement au soleil (5 à 15 minutes d’exposition au soleil sur les bras quelques jours par semaine suffisent probablement à maintenir un taux adéquat de vitamine D).