Geisel School of Medicine at Dartmouth

Le molluscum contagiosum est une infection cutanée contagieuse, due à un poxvirus qui induit l’apparition de papules en forme de dôme, roses ou blanches et lisses ou cireuses.

Cette infection est causée par un poxvirus.

Les papules peuvent apparaître sur de nombreuses parties du corps, et, généralement, elles ne sont pas prurigineuses ni douloureuses.

Le diagnostic repose typiquement sur l’aspect des papules.

Les papules qui ne disparaissent pas spontanément peuvent être traitées avec des crèmes ou retirées par cryothérapie, brûlure et/ou ablation.

Le virus en cause est contagieux. Il se propage par contact physique direct avec une personne infectée ou avec des objets comme des serviettes de toilette ou des éponges, qui ont été touchés par des personnes infectées. Le molluscum contagiosum peut également se propager d’une personne à une autre par contact sexuel. Le virus peut se propager dans l’eau : dans les piscines, les bains ou les saunas, par exemple.

L’infection peut couvrir des zones cutanées plus étendues, et les papules ont tendance à être plus grandes chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme celles atteintes du VIH/SIDA ou qui prennent des corticoïdes ou reçoivent une chimiothérapie anticancéreuse.

Cette infection est fréquente chez les enfants.

Symptômes du molluscum contagiosum Le molluscum contagiosum peut infecter n’importe quelle partie du corps, hormis les paumes des mains et la plante des pieds. Ces papules font en général moins de 0,2 à 0,5 centimètre de diamètre, sont en forme de dôme et ont une petite dépression centrale. Chez les enfants, les papules apparaissent le plus souvent sur le visage, le tronc, les bras et les jambes. Chez les adultes, les papules apparaissent le plus souvent sur le pénis, la vulve ou dans la région du pubis. Les papules ne sont, en général, ni douloureuses ni accompagnées de démangeaisons, et peuvent être découvertes fortuitement à l’occasion d’un examen clinique. Cependant, elles peuvent s’enflammer sensiblement (comme un furoncle) et s’accompagner de démangeaisons en cas de réaction de défense immunitaire de l’organisme. Cette inflammation peut indiquer que la papule est sur le point de disparaître. Exemples de molluscum contagiosum Molluscum contagiosum Cette image montre des bosses éparses de molluscum sur le tronc d’un jeune enfant. Image publiée avec l’aimable autorisation du Dr James G.H. Dinulos. Molluscum contagiosum sur le visage d’un enfant Cette photo montre des bourgeons typiques du molluscum contagiosum. © Springer Science+Business Media Molluscum contagiosum chez un enfant atteint d’une infection par le VIH Chez cet enfant atteint d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), les papules de molluscum contagiosum couvrent une large zone et touchent le visage. ... en apprendre davantage © Springer Science+Business Media Molluscum contagiosum Cette image montre des bosses éparses de molluscum sur le tronc d’un jeune enfant. Image publiée avec l’aimable autorisation du Dr James G.H. Dinulos. Molluscum contagiosum sur le visage d’un enfant Cette photo montre des bourgeons typiques du molluscum contagiosum. © Springer Science+Business Media Molluscum contagiosum chez un enfant atteint d’une infection par le VIH Chez cet enfant atteint d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), les papules de molluscum contagiosum couvrent une large zone et touchent le visage. ... en apprendre davantage © Springer Science+Business Media

Diagnostic du molluscum contagiosum Examen clinique Le diagnostic de molluscum contagiosum repose sur son aspect. Si les médecins ne sont pas certains du diagnostic, ils peuvent prélever un échantillon de peau et l’examiner au microscope.