Geisel School of Medicine at Dartmouth

La larva migrans cutanée est une infection due à un ankylostome, transmise par contact avec le milieu humide.

La larva migrans cutanée est due à une espèce d’ankylostome, l’Ancylostoma. Les ankylostomes sont des parasites. Les parasites sont des organismes qui vivent sur ou dans un autre organisme (hôte) et qui dépendent de l’hôte pour se nourrir et survivre. Cette espèce d’ankylostome est un parasite, car elle passe normalement une partie de sa vie dans les intestins des chiens et des chats, et une autre dans la peau humaine. Les œufs de l’ankylostome sont présents dans les selles canines et félines, et évoluent en larves lorsqu’ils séjournent dans un milieu humide et chaud (terre ou sable). Une fois matures, les larves peuvent pénétrer dans la peau lorsqu’une personne marche pieds nus ou bronze sur un sol ou du sable contaminé.

La larva migrans cutanée est présente dans le monde entier, mais est plus fréquente dans les environnements tropicaux. On pense que l’émergence de cette affection dans des régions du monde auparavant non affectées est due au changement climatique.

Larva migrans cutanée sur le pied Image © Springer Science+Business Media

Larva migrans cutanée Image Photo publiée avec l’aimable autorisation de la Dre Karen McKoy.

À partir du point de pénétration, généralement les pieds, les jambes, les fesses ou le dos, les parasites remontent selon un trajet aléatoire, provoquant une éruption rouge-brun, en relief, filiforme et sinueuse. L’éruption cutanée démange intensément. De petites papules et cloques peuvent également apparaître. Souvent, le fait de gratter les papules ou les cloques entraîne une infection bactérienne de la peau.

Diagnostic de la larva migrans cutanée Examen clinique Le diagnostic de la larva migrans cutanée est basé sur l’aspect et la localisation de l’éruption et sur le contact récent des personnes avec de la terre ou du sable.