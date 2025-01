Infestation de punaises de lit

Geisel School of Medicine at Dartmouth

Les punaises de lit sont des insectes minuscules sans ailes dont les piqûres généralement indolores peuvent causer des réactions cutanées avec des démangeaisons.

Les parasites sont des organismes qui vivent sur ou dans un autre organisme (hôte) et qui dépendent de l’hôte pour se nourrir et survivre. Les punaises de lit sont des parasites, car elles survivent en aspirant le sang des êtres humains et de certains animaux. Les punaises de lit les plus fréquentes affectant les êtres humains sont les Cimex lectularis (dans les climats à température douce à modérée) et les Cimex hemipterus (principalement dans les climats tropicaux). Les punaises de lit sont de couleur brun rougeâtre et n’ont pas d’ailes. Elles mesurent de 1 à 7 millimètres. Elles peuvent vivre pendant plusieurs mois sans se nourrir de sang.

Les infestations de punaises de lit sont de plus en plus fréquentes dans le monde entier. Les punaises de lit sont plates et se cachent dans les fentes et les interstices des matelas, ainsi que dans d’autres structures telles que les cadres de lit, les coussins et les murs. Les personnes peuvent voir des crottes de punaises ou du sang sur le linge de lit ou derrière le papier peint. Dans d’autres régions, elles se cachent dans des structures telles que les maisons en boue et les toits de chaume.

Punaises de lit Image Image publiée avec l’aimable autorisation des Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)/DPDx.

Punaises de lit (vue de face) Image Image publiée avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque d’images de santé publique (Public Health Image Library) des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Les punaises de lit se déplacent lentement, mais elles prolifèrent rapidement. 2 à 3 mois suffisent pour que quelques punaises de lit se multiplient et deviennent des milliers. Elles sortent de leur cachette car elles sont attirées par la chaleur corporelle et le dioxyde de carbone produit par les personnes. Elles piquent n’importe quelle zone de peau exposée, généralement lorsque les personnes dorment. Avant de se nourrir, les punaises de lit sont plates et ont une couleur brun rougeâtre. Après avoir sucé du sang, elles sont moins plates et plus rouges. Il leur faut 5 à 10 minutes pour se nourrir, après quoi, elles retournent dans leur cachette. Les punaises de lit ne sont pas connues pour transmettre les infections à l’Homme.

Symptômes d’infestation de punaises de lit Des marques de piqûre apparaissent sur la peau entre quelques heures et 10 jours après la piqûre. Ces marques peuvent prendre les formes suivantes : Minuscules orifices uniquement

Boutons plats violacés

Boutons rouges, papules solides en relief ou urticaire (papules) qui sont souvent accompagnés de démangeaisons et présentent un orifice minuscule au centre

Cloques Les piqûres sont indolores, mais peuvent devenir prurigineuses chez certaines personnes. Elles peuvent former des lignes ou apparaître en grappes. Les personnes âgées développent moins souvent des symptômes que les personnes plus jeunes. Les marques de piqûre disparaissent après 1 semaine environ. Si les personnes grattent les piqûres, elles peuvent développer une infection. Les personnes peuvent être inquiètes à propos de la difficulté et du coût d’élimination d’une infestation de punaises de lit. Elles peuvent également ressentir une certaine détresse émotionnelle car il se peut qu’elles ne soient plus invitées chez les autres ou qu’elles soient évitées par leur famille et leurs amis, ou elles peuvent s’isoler d’elles-mêmes afin de ne pas propager les punaises. Piqûres de punaises de lit Cacher les détails Cette photo montre des piqûres de punaises de lit. Des piqûres alignées suggèrent généralement qu’il s’agit de piqûres de punaises de lit (« petit-déjeuner, déjeuner et dîner »). © Springer Science+Business Media

Diagnostic d’infestation de punaises de lit Examen clinique Les médecins basent le diagnostic sur l’aspect des marques de piqûre, mais il peut être difficile car l’aspect peut varier. Cependant, la plupart des piqûres de punaises de lit sont plus grosses que les autres piqûres (telles que les piqûres de puces). Pour confirmer le diagnostic, les médecins peuvent essayer d’identifier une punaise de lit.

Traitement d’infestation de punaises de lit Traiter les symptômes

Extermination des punaises de lit et prévention des infestations Les médecins prescrivent des crèmes contenant des corticoïdes, des antihistaminiques par voie orale, ou les deux pour soulager les démangeaisons et les autres symptômes causés par les piqûres. Les punaises de lit doivent être exterminées par des méthodes physiques et, généralement des méthodes chimiques. Les méthodes physiques consistent à aspirer les zones infestées et à laver les vêtements et linges de lit, puis à les sécher au sèche-linge au réglage le plus chaud. En outre, les pièces entières doivent être traitées par des exterminateurs professionnels si possible. Les professionnels peuvent chauffer la pièce à une température supérieure ou égale à 50 °C ou utiliser plusieurs insecticides. Les punaises de lit et les œufs présents sur des objets infestés sont tués lorsqu’ils sont congelés à -20 °C pendant au moins 2 heures. Cependant, la plupart des congélateurs domestiques ne permettent pas d’y remédier, car leur température n’est pas assez basse.