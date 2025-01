Teigne du cuir chevelu (tinea capitis)

Kérion Cacher les détails Cette photo montre un kérion : une plaque étendue, douloureuse, enflammée et enflée sur le cuir chevelu, d’où suinte parfois du pus et qui peut présenter des croûtes. Il est provoqué par une réaction sévère à une infection par dermatophyte. Image publiée avec l’aimable autorisation de www.doctorfungus.org © 2005.

Une infection à dermatophytes provoque parfois un kérion, c’est-à-dire une tache étendue, douloureuse, inflammatoire et enflée sur le cuir chevelu, d’où suinte parfois du pus. Un kérion peut s’accompagner de cloques et de croûtes, et ressembler à un abcès (poche de pus).

Un kérion est provoqué par une réaction immunitaire au champignon et peut entraîner une chute de cheveux laissant des cicatrices.