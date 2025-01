Teigne du corps (tinea corporis)

Médicaments antimycosiques par voie cutanée ou orale

La teigne du corps est traitée avec de l’imidazole, du ciclopirox, de la naftifine ou de la terbinafine sous forme de crème, de lotion ou de gel appliqué(e) directement sur la zone touchée (topique), deux fois par jour, pendant 7 à 10 jours après disparition complète des plaques, ce qui prend généralement 2 à 3 semaines. En cas d’arrêt précoce, l’infection peut ne pas être définitivement guérie et les plaques peuvent réapparaître. Ces produits (crèmes, lotions ou gels) peuvent ne réduire les symptômes qu’après plusieurs jours. (Voir aussi le tableau Quelques médicaments antimycosiques appliqués sur la peau [médicaments topiques].)

Des infections difficiles à traiter et relativement étendues peuvent apparaître chez les personnes infectées par le champignon Trichophyton rubrum et chez les personnes atteintes de maladies invalidantes. Pour ces personnes, le traitement le plus efficace est le médicament antimycosique, comme l’itraconazole ou la terbinafine, administré par voie orale pendant 2 à 3 semaines.