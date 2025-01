Dartmouth Geisel School of Medicine

La teigne de la barbe est une infection à dermatophytes (mycosique) qui se développe généralement au niveau de la barbe.

(Voir aussi Présentation des infections mycosiques de la peau.)

La teigne de la barbe est un type de dermatophytose. Elle est le plus souvent causée par le champignon Trichophyton mentagrophytes ou Trichophyton verrucosum.

La teigne de la barbe provoque l’apparition de taches circulaires superficielles, mais une infection plus profonde peut survenir. La teigne de la barbe est rare. La plupart des infections de la barbe sont provoquées par des bactéries et non par des champignons.

Teigne de la barbe (tinea barbae) Image Image fournie par le Dr Thomas Habif.

Diagnostic de la teigne de la barbe Examen clinique de la région de la barbe

Examen ou culture de poils prélevés Le médecin diagnostique la teigne de la barbe en examinant des poils au microscope, ou en réalisant une mise en culture (le processus consistant à faire croître un organisme en laboratoire pour l’identifier) ou une biopsie.