Présentation des infections mycosiques de la peau

Les champignons vivent généralement dans les régions humides du corps, où des surfaces cutanées sont en contact : entre les orteils, dans la région génitale et sous les seins. Les levures et moisissures sont des types de champignons.

Candida et Malassezia furfur sont des levures qui provoquent des infections fongiques fréquentes.

Epidermophyton ,Microsporum et Trichophyton sont des dermatophytes responsables d’infections fongiques. Les dermatophytes sont des moisissures (un type de champignons).

Beaucoup de ces champignons vivent uniquement dans la partie la plus superficielle de la peau (couche cornée) et ne pénètrent pas plus en profondeur.

Les personnes atteintes d’obésité sont plus susceptibles de contracter ces infections en raison d’un excès de plis cutanés, surtout lorsque la peau d’un pli cutané devient irritée et lésée (intertrigo). Ces infections mycosiques sont également plus fréquentes chez les diabétiques.

Curieusement, les infections mycosiques affectant une zone cutanée déterminée peuvent être responsables d’éruptions à distance dans des zones non infectées. Par exemple, une infection mycosique sur les pieds peut provoquer une éruption cutanée en relief et des démangeaisons sur les doigts de la main. Ces éruptions, appelées dermatophytides, sont des réactions allergiques au champignon. Elles ne sont pas dues à un contact avec la surface infectée.

Diagnostic des infections mycosiques de la peau Prélèvements par grattage ou cultures Les médecins peuvent suspecter une infection mycosique devant une éruption rouge, irritée ou squameuse dans l’une des régions fréquemment touchées. En général, le diagnostic d’une infection cutanée mycosique peut être confirmé en prélevant une petite quantité de peau, en l’examinant au microscope ou en la mettant dans un milieu de culture dans lequel le champignon pousse et peut ainsi être identifié.