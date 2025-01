Présentation des dermatophytoses (teigne)

Les symptômes d’une infection à dermatophyte varient en fonction de la localisation de l’infection.

Le plus souvent, il n’y a pas ou peu d’inflammation et les plaques en forme d’anneau s’accompagnent de légères démangeaisons, avec un pourtour desquamant et légèrement protubérant. Ces taches peuvent apparaître et disparaître.

Parfois, l’inflammation est plus grave et provoque soudainement des points plus ou moins gros, remplis de liquide (généralement sur le pied) ou une tache inflammatoire, gonflée, sur le cuir chevelu, d’où suinte parfois du pus (kérion).