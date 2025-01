Le pityriasis versicolor provoque l’apparition de nombreuses taches squameuses de couleur beige, marron, rosée ou blanche sur le tronc, le cou, l’abdomen et, parfois, le visage. Les taches peuvent se rejoindre et former des taches plus étendues. Les taches ne bronzent pas et sont donc plus visibles l’été, lorsque la peau environnante est bronzée. Les personnes dont la peau est naturellement sombre peuvent remarquer des taches plus claires. Les personnes dont la peau est naturellement claire peuvent présenter des taches plus sombres ou plus claires.

Le pityriasis versicolor ne provoque généralement pas d’autres symptômes.