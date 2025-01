Pied d’athlète (tinea pedis)

Médicaments antimycosiques par voie cutanée, ou parfois par voie orale

Mesures visant à maintenir les pieds secs

Le traitement le plus sûr du pied d’athlète implique des médicaments antimycosiques appliqués directement sur la zone concernée (topiques). Cependant, le pied d’athlète tend à récidiver, et les personnes doivent souvent prendre des médicaments antimycosiques pendant une longue période. Les médicaments antimycosiques par voie orale, comme l’itraconazole et la terbinafine, sont efficaces, mais peuvent avoir des effets secondaires. Dans certaines situations, des médicaments antimycosiques locaux et oraux sont utilisés en même temps.

Il convient de limiter l’humidité sur les pieds et dans les chaussures pour prévenir les récidives. Le port de chaussures ouvertes ou de chaussures qui « respirent » et un changement fréquent de chaussettes sont importants, en particulier, s’il fait chaud. Les espaces entre les orteils doivent être soigneusement séchés avec une serviette après un bain ou une douche. Pour que les pieds restent au sec, les personnes peuvent appliquer des poudres antimycosiques (comme le miconazole), le violet de gentiane ou une solution de chlorure d’aluminium ou tremper leurs pieds dans une solution de Burow (subacétate d’aluminium). (Voir aussi le tableau Quelques médicaments antimycosiques appliqués sur la peau [médicaments topiques].)