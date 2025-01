L’eczéma marginé de Hebra est une infection à dermatophytes (mycosique) de l’aine.

Les symptômes de la tinea cruris incluent une éruption cutanée accompagnée de démangeaisons qui peut être douloureuse.

Les médecins basent leur diagnostic sur un examen de l’aine.

Le traitement inclut des antimycosiques appliqués directement sur les zones touchées ou, parfois, pris par voie orale.

(Voir aussi Présentation des infections mycosiques de la peau.)

La tinea cruris est un type de dermatophytose. Elle est principalement due au champignon Trichophyton.

Cette infection est beaucoup plus fréquente chez les hommes, car l’humidité peut être emprisonnée entre le scrotum et la cuisse. La tinea cruris se développe plus souvent s’il fait chaud et chez les personnes portant des vêtements humides et serrés. Les personnes atteintes d’obésité ont plus de risques de macération des plis cutanés.

Eczéma marginé de Hebra (tinea cruris) Image Image publiée avec l’aimable autorisation de www.doctorfungus.org © 2005.

L’infection débute au niveau des plis cutanés des régions génitales et peut également diffuser jusqu’à la partie supérieure de la cuisse, parfois des deux côtés. En général, le scrotum n’est pas ou peu affecté. L’éruption a des bords squameux et roses. La tinea cruris peut être accompagnée de fortes démangeaisons et douleurs.

Cette infection récidive fréquemment, en particulier, chez les personnes présentant une onychomycose ou un pied d’athlète (tinea pedis), car les champignons peuvent diffuser à partir de ces infections jusqu’à l’aine. Les poussées sont plus fréquentes pendant l’été.

Diagnostic de l’eczéma marginé de Hebra Examen clinique de l’aine

Examen d’un prélèvement de peau par grattage Le diagnostic de la tinea cruris est généralement évident pour les médecins après un examen clinique. Si le diagnostic n’est pas évident, le médecin peut effectuer un prélèvement par grattage et l’examiner au microscope, afin de s’assurer que l’éruption est bien causée par un champignon.