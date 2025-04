Les symptômes du syndrome d’épidermolyse staphylococcique apparaissent peu après le développement d’une infection staphylococcique telle que l’impétigo. Cependant, les symptômes de l’impétigo ne sont pas toujours identifiés avant l’apparition du syndrome d’épidermolyse staphylococcique.

Chez les nouveau-nés, l’infection peut se manifester dans la zone des langes ou autour du reliquat du cordon ombilical.

Chez les enfants plus grands, la zone infectée est généralement le visage.

Chez les adultes, l’infection peut débuter n’importe où.

Chez toutes les personnes atteintes de cette infection, la peau entourant les lésions croûteuses devient rouge et douloureuse en 1 jour. La peau peut être extrêmement sensible et avoir un aspect en feuille de papier à cigarette.

Ensuite, d’autres zones de peau étendues, à distance de l’infection initiale, rougissent et développent de grandes cloques fines qui se rompent facilement et commencent à peler. Les cloques se développent fréquemment dans les zones de frottement, comme les plis cutanés, et sur les fesses, les mains et les pieds.

Épidermolyse staphylococcique ou syndrome de Lyell staphylococcique ... Cacher les détails Le syndrome d’épidermolyse staphylococcique touche presque toujours de jeunes enfants. La peau forme des cloques puis part en gros lambeaux. Photo publiée avec l’aimable autorisation du docteur en médecine Thomas Habif.

Syndrome d’épidermolyse staphylococcique (adulte) Cacher les détails Cette image montre un syndrome d’épidermolyse staphylococcique avec des cloques cutanées superficielles dues à une infection à Staphylococcus aureus. Ce syndrome est rare chez l’adulte, mais survient chez des personnes immunodéprimées ou atteintes d’insuffisance rénale ou d’une autre maladie chronique. DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY

La couche superficielle de la peau commence donc à se décoller, souvent en grands lambeaux, après un simple effleurement ou une faible pression. Les zones touchées semblent avoir été ébouillantées. Après 2 ou 3 jours, de grandes parties de la surface cutanée peuvent être touchées et l’état de la personne peut s’aggraver, avec l’apparition de fièvre, de frissons et d’une sensation de faiblesse. Avec la perte de la barrière cutanée protectrice, d’autres bactéries et organismes infectieux peuvent facilement pénétrer dans le corps, provoquant des infections dans les zones touchées et dans d’autres zones, se propageant parfois dans la circulation sanguine (septicémie). De plus, les personnes peuvent perdre des quantités excessives de liquides par transpiration et par évaporation et être déshydratées.