Présentation des infections bactériennes de la peau

Nettoyage de la peau avec de l’eau et du savon

Prévenir les infections bactériennes de la peau nécessite de garder la peau propre et sans lésions. En cas de plaie, la blessure doit être lavée à l’eau et au savon et recouverte d’un pansement stérile.

De la vaseline peut être appliquée sur les zones ouvertes pour maintenir le tissu humide et essayer d’empêcher les bactéries d’y pénétrer. Les médecins recommandent de ne pas utiliser de pommades antibiotiques (avec ou sans ordonnance) sur les plaies mineures non infectées, afin de ne pas développer d’allergie à l’antibiotique.