La lymphangite est une infection d’un ou de plusieurs vaisseaux lymphatiques, généralement due à des streptocoques.

(Voir aussi Présentation des infections bactériennes de la peau.)

La lymphe est un liquide qui s’écoule des vaisseaux sanguins les plus petits de l’organisme et fait partie du système immunitaire de l’organisme. Le liquide se déplace entre les cellules, apporte des nutriments et évacue des substances telles que les cellules endommagées, les cellules cancéreuses et les micro-organismes infectieux. La lymphe passe par les vaisseaux lymphatiques pour atteindre les ganglions lymphatiques, placés à des endroits stratégiques. Les ganglions lymphatiques et les globules blancs spécialisés des ganglions lymphatiques agissent pour éliminer ces substances et les particules étrangères de l’organisme. (Voir la figure Système lymphatique : contribuer à la défense contre les infections.)

Les streptocoques peuvent pénétrer les vaisseaux lymphatiques, généralement par une égratignure ou une lésion au bras ou à la jambe. L’infection streptococcique de la peau et des tissus situés juste sous la peau (cellulite) se propage souvent aux vaisseaux lymphatiques. Dans de rares cas, ce sont des staphylocoques ou d’autres bactéries qui sont en cause.

Poussée lymphangitique MODÈLE 3D

Symptômes de la lymphangite Des stries rouges, chaudes et douloureuses se développent sur la peau du bras ou de la jambe touchée. Les stries se propagent souvent de la zone infectée vers un groupe de ganglions, dont ceux de l’aine ou de l’aisselle. Les ganglions lymphatiques augmentent de volume et deviennent douloureux (voir lymphadénite). Lymphangite Cacher les détails Après une piqûre d’insecte, une strie rouge, compatible avec une lymphangite, est apparue sur le bras de cette personne. SCIENCE PHOTO LIBRARY Les symptômes fréquents de la lymphangite sont une fièvre, des frissons, un rythme cardiaque accéléré et des céphalées. Parfois, ces symptômes se manifestent avant que les stries rouges apparaissent. La propagation de l’infection par le système lymphatique dans le système circulatoire (bactériémie) peut provoquer une infection dans tout l’organisme, souvent avec une rapidité surprenante.

Diagnostic de la lymphangite Examen clinique Le diagnostic de lymphangite s’appuie sur son aspect typique. Si nécessaire, des analyses de sang révèlent généralement une augmentation du nombre de globules blancs afin de combattre l’infection. Il est difficile d’identifier les micro-organismes qui provoquent l’infection, à moins qu’ils ne se soient propagés dans le sang et puissent être mis en culture, ou que le pus puisse être prélevé à partir d’une plaie de la zone affectée et mis en culture.